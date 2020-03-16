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防疫情擴散！Nike關閉美歐紐澳全門市、Under Armour暫停營業188間分店

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編輯／Duke

因新冠肺炎（COVID-19）影響，繼Gucci暫停義大利產線、Supreme關閉全球分店後，Nike與UA（Under Armour）也相繼關閉旗下門市，其中，Nike於3／15關閉北美、歐洲以及紐澳所有商店，而UA則是跟進Nike暫停北美188間分店的營業，以預防新冠肺炎持續蔓延。

▲Nike、UA關閉商店。（圖／記者鄧光惟攝）

▲Nike3／15起關閉北美、歐洲以及紐澳所有商店。（圖／記者鄧光惟攝）

日前Nike發出公告表示，為了喜愛Nike人們的健康著想，從3／15起正式關閉北美、歐洲以及紐澳所有商店直到3／27為止，想購買的民眾可以透過Nike官網、Nike App進行挑選，不過，包括日本、南韓、台灣以及大陸在內的部分亞洲地區將會持續營業，但會受到高度的監控與入門檢查，以防止新冠肺炎擴大。

Nike還在一份備忘錄提到：「我們正在對公司內部採取預防措施，像是錯開工作時間、讓員工選擇在家工作以及確實消毒等。」

Nike宣布關閉旗下商店後，UA也立即採取相關措施，像是從3／16開始到3／28為止，北美的188間分店都會暫停營業，並且在聲明中說：「公司提供在家工作與彈性工作時間，以保護我們的員工與各位客戶的健康。」另外，UA還表示關閉分店的期間，旗下員工仍然會獲得薪水，因此不用擔心生活出現問題。

▲Nike、UA關閉商店。（圖／翻攝自Unsplash、IG@underarmour）

▲UA暫停北美188間分店的營業，並提供員工多元的上班方式。（圖／翻攝自Unsplash、IG@underarmour）

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關鍵字：

新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎, Gucci, Supreme, Nike, UA, 關閉門市
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