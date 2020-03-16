IKEA秒殺款「漁夫帽」再度回歸！一頂百元價，還不趕快搶

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近年來，IKEA的藍色購物袋概念廣泛運用於聯名系列或是部分單品上，像是去年美國IKEA就曾推出印上經典黃色Logo的限量「Knorva」尼龍漁夫帽，如今這款漁夫帽正式在美國迎來發售，同時還加強尼龍含量，使其帽型更加硬挺好看。

▲正式發售的「Knorva」尼龍漁夫帽，其版型較為硬挺。（圖／翻攝自IKEA官網）

IKEA經典藍色Frakta本是提供給顧客使用的購物袋，但近年漸漸在時尚界嶄露頭角，像是Balenciaga就以此購物袋為概念推出奢侈包款，而潮流品牌Pleasures與Chinatown Market則是攜手打造Frakta尼龍棒球帽，進而創造不少話題。

▲Balenciaga以購物袋為概念推出價差2268倍的奢侈包款。（圖／翻攝自Balenciaga官網、IKEA官網）







▲Pleasures與Chinatown Marke打造Frakta尼龍棒球帽，定價親民許多。（圖／翻攝自Chinatown Market）

看完上述品牌以自家購物袋為靈感後，IKEA便嗅到這股商機，首先帶來不同大小的藍色Frakta購物袋提供給顧客購買，後續則打造限量「Knorva」尼龍漁夫帽，並以一頂定價美金2.49元（約台幣75元）迅速完售。如今「Knorva」尼龍漁夫帽再度回歸，其配色延續經典的藍、黃色調，並且同樣在帽簷處印上「IKEA」字樣點綴。另外，由於此次使用的尼龍含量較多，因此帽型也與上回相比硬挺許多。

在 Instagram 查看這則貼文 Mate Klær（@mateklaer）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 7 日 上午 7:18 張貼

IKEA「Knorva」尼龍漁夫帽，目前已於美國官網與全美分店發售，定價為美金3.99元（約台幣120元），不過，台灣是否會發售，還有待日後官方的確認。

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