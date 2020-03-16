李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

▲李聖經出演《浪漫醫生金師傅2》戲裡戲外出眾顏值都擄獲粉絲。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星李聖經出演《浪漫醫生金師傅2》，戲裡戲外出眾顏值都擄獲粉絲，私下就是英國鞋履品牌JIMMY CHOO 愛好者的她，日前公開亮相就運用全黑西裝穿搭配上一雙DIAMOND 運動鞋，即便平底卻絲毫無壓力，超長美腿依舊吸睛。

▲李聖經模特兒等級大長腿駕馭JIMMY CHOO 平底鞋毫無壓力，NT$39,800 。（圖／品牌提供）

模特兒出身的南韓女星李聖經帶貨能力一流，日前出席品牌活動就運用全黑套裝搭配腰間綁帶和黑絲襪呼應，巧妙露出纖細腰圍以及長腿，拎著經典款 MADELINE BUCKET 水桶包 ，腳踩一雙DIAMOND 運動鞋做收尾，整體造型遊走於性感與率性之間拿捏得宜。然而厲害的是即便踩著平底鞋，李聖經的大長腿絲毫沒有打折扣，行走之餘模特兒架勢游刃有餘。

▲李聖經改以緊身平口洋裝搭配TALIKA 高跟鞋打造氣場，NT$40,800 。（圖／品牌提供）

換一身黑色造型，李聖經改以緊身平口洋裝亮相，配合衣著剪裁身材發揮到極致，而全身亮點莫過於腳上的TALIKA 高跟鞋，尖頭設計讓整體比例看起來更為修長，即便全身黑也能十分多變，換鞋立馬變性感。

在 Instagram 查看這則貼文 Kdrama Fashion（@kdrama_fashion）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 21 日 上午 6:32 張貼

相較之下李聖經在《浪漫醫生金師傅2》穿著則是以實穿性能為主，劇中以小眾品牌Musée 羔羊外套搭配上LOEWE的經典Gate包款，腳踩一雙必備converse帆布鞋輕鬆營造可愛形象。

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