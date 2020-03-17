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RIMOWA新色「冰川藍」美到沒話說！三款尺寸滿足旅遊天數　Jennie也擁有

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編／Linda

德國行李箱品牌RIMOWA的高品質和時髦度使之有「行李箱界LV」的名號，是明星出國愛用款、機場必搭時尚配件，2016年LVMH集團以7億美元併購RIMOWA，進行一系列改革計畫並多方跨界。最近官網上架的Essential系列新色「Glacier Blue冰川藍」，顏色美到沒話說，立馬圈無數少女心，連BlackPink Jennie也入手在IG上秀出照片！

此款冰川藍夢幻色以北歐冰島為靈感，雪白的無暇和清澈於心的沉著，伴你在旅行中找出生命的美好，並超脫世俗傭擾，擁有如此美含意的顏色同時是品味的象徵、時髦度的建立呢！

RIMOWA Essential一直都是品牌最熱賣系列，此次冰川藍色共推出三款尺寸，包含Essential Cabin、 Essential Check-In L 和 Essential Trunk Plus，容量及大小上的區別可滿足不同旅遊需求，全系列已在全球 RIMOWA 門市販售。
▲RIMOWA冰藍色。（圖／翻攝自RIMOWA官網）

▲Essential Trunk Plus似方形結構，適合二周以上旅途，尺寸37 x 41 x 80 cm，約 NT＄33,600（圖／翻攝自RIMOWA官網）

▲RIMOWA冰藍色。（圖／翻攝自RIMOWA官網）

▲Essential Check-In L為扁形設計，適合10天旅途，尺寸 51 x 26.5 x 77.5 cm，約 NT＄26,900（圖／翻攝自RIMOWA官網）

▲RIMOWA冰藍色。（圖／翻攝自RIMOWA官網）

▲Essential Cabin適合2至3天旅途，尺寸 39 x 23 x 55 cm，約 NT. 20,900（圖／翻攝自RIMOWA官網）

和「冰川藍」同期推出還有「莓果紫」一色，一樣是很有魅力的顏色，散發女人味。

另外，2月上市的重量級聯名DIOR X RIMOWA行李箱，特地將行李箱縮小成可以手拿或肩背的包款，也是實用兼美感的款式！

►DIOR聯名RIMOWA全系列公開！斜背著小箱子超可愛

►出遊打包最容易多帶的三樣物品！必學讓「行李箱變大」的收納法

關鍵字：

RIMOWA, Essential, 冰川藍, 行李箱
fashion.net

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