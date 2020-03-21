楊冪「中空纖腰」纏香奈兒超任性　向下看逆天長腿更逼人

▲楊冪公開一系列私房美照，超狂身材引發熱議。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

隨著新冠肺炎疫情持續延燒，藝人公開活動減少，私服造型便成為一大亮點，楊冪日前就在微博PO出一系列美照，畫面中她低調戴起黑色報童帽，以短版上衣露出纖細螞蟻腰，厲害的是腰間更綁起香奈兒（CHANEL）迷你包，隨之引發網友討論。

▲帶貨女王楊冪私服公開，螞蟻腰再綁上香奈兒2019秋冬迷你包超吸睛。（圖／翻攝自微博）

疫情持續升溫，楊冪近日也在微博PO出美照為粉絲打氣：「請大家做好防護，一起期待能相見的那天。」連帶一系列私服造型順勢公開，畫面中楊冪戴起黑色報童帽放下溫柔捲髮，穿著CLOUD SEASON短版上衣露出招牌螞蟻腰，仔細一看腰間還係上了香奈兒（CHANEL）2019秋冬迷你包，包款以翻蓋垂墜設計掛在黑色細皮帶上十分可愛，嬌小之餘菱格紋細節和Logo則一樣不少，點綴在楊冪腰間不停搖晃相當吸睛。

▲楊冪搭配緊身牛仔褲以及Stuart Weitzman膝上長靴腿長驚人。（圖／翻攝自微博）

視線向下移動，楊冪也敬代言人職責搭配緊身牛仔褲以及Stuart Weitzman膝上長靴，畫面拉遠一看整體比例驚人修長，即便僅僅露出纖腰，大長腿也難以忽視，楊冪時而比YA時而舉起手展現完美身材，也引發粉絲熱議：「楊冪私服太美」、「帶貨女王」、「這個腿真的狂」。

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