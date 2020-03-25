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3大星座女無法接受男友有異性知己！天蠍才第二、被冠軍抓包最慘

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

交往過程中，雙方出現異性友人應該是很正常的事情，不過有一部分女生堅決無法忍受，對於紅顏知己的界限在心中十分清晰，如果你也是被女友管得死死，以下三大控制魔人星座女千萬要看仔細。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 巨蟹座

巨蟹座女生的小劇場腦補功力堪稱一流，常常只看到開頭就在心中默默演到了結尾，其實不能夠怪巨蟹女的控制慾，她們是相當需要安全感的星座，控制慾的成分很大來源於「不自信」，所以希望藉由一些行為來約束對方，從而補足安全感。不過若是在小細節都依照巨蟹來，她們也不會無止境上綱上線，關係一進一退才能長久。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 天蠍座

天蠍座在愛情裡屬於心思很細膩的存在，她們完全無法接受另一半有紅顏知己，因為天蠍把任何關係都看得很通透，所謂的紅顏、乾妹妹、好朋友都是假，抑制根源的發生才能夠確保感情穩定，當然天蠍管得嚴也會以身作則，你絕不會發現天蠍對於自己有雙重標準，通常要約束你的當下，自己已經先斷乾淨了。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 牡羊座

牡羊座的女生表面上看似穩重任何事都難以動搖，其實對方的一舉一動都看在眼裡，並非外表那麼獨立，很需要另一半的陪伴，所以在交往中慢慢會發現，牡羊的依賴程度很高，同時也無法接受對方有異性好友的存在，當然牡羊在暴走之前都會先溝通清楚自己的地雷，如果踩中還是不改，那麼牡羊轉身就走也懶得繼續廢話。

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關鍵字：

星座, 運勢, 愛情, 戀愛, 情侶, 戀情, 牡羊座, 巨蟹座, 天蠍座
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