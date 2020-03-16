李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

▲李晶晶覺得朋友的香奈兒包配色超美，拎著包拍照過乾癮。（圖／翻攝李晶晶臉書）

記者陳雅韻／台北報導

名媛設計師李晶晶在白色情人節當天，po出充滿春天氣息的新包祝福粉絲情人節快樂，一款是友人的白色包身搭粉紅提把的香奈兒（CHANEL）包，她直呼可愛拎著拍照過乾癮，而另一Loewe黃色Gate腰包，怎是送自己的禮物，她坦言因新冠肺炎影響生意與心情，她需要亮色包款提振精神。

▲李晶晶新購入Loewe黃色Gate腰包，約51,000元。（圖／翻攝李晶晶臉書）

身為sun‧day渡假概念店主理人，李晶晶同時代理安地諾巴拿馬帽（Ecua-Andino Hat）與美胸神氣比基尼品牌Voda Swim，事業全與休閒時尚相關，她表示業績受到新冠肺炎疫情衝擊，讓當老闆的她壓力不小，但她認為就算不出國度假，依然可探索台灣之美，或是用心打扮走出疫情陰霾。

▲李晶晶經營的sun‧day渡假概念店。（圖／品牌提供）

李晶晶即貫徹時尚穿搭維持好心情，新購入Loewe黃色Gate腰包，因為她是小巧腰包的忠實粉絲，而此款包包打結的設計正是她難以抗拒的元素，所以納為收藏；偶爾她也會「偷拿」女兒的Loewe或Fendi迷你包，母女可分享名牌包，CP值顯得更高了。

▲李晶晶也會使用女兒的Fendi迷你包。（圖／翻攝李晶晶臉書）