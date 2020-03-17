fb ig video ETtoday search mobile

小公寓也能有溫馨用餐區　室內設計師教2重點輕鬆做

> >

▲居家,設計,餐廳,餐桌。（圖／unsplash）

▲即便是小公寓也能透過巧思設有溫馨用餐區。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著全球新冠肺炎疫情肆虐，想跟朋友一起聚餐，回歸家中或許是一個好主意，在家的時間變長，也正好是你好好審視如何改造居家空間的好時機，現代公寓設計室內空間狹小，許多人採用「複合式」的概念，然而餐廳或用餐區仍是個重要角落，若你的空間有限，美國設計師黛安娜建議用2個重點來規劃。

▲居家,設計,餐廳,餐桌。（圖／unsplash）

確保空間
聽起來似乎有點矛盾，在一個有限的空間裡，再確保餐廳擁有一定大小的空間不是更困難嗎？事實上可以透過購買的家具大小比例、以及擺放位置進行調整，計算家中的人口數，購買適合大小的桌子跟餐椅，不要把偶爾聚會時的人數考量算進去，在大部分時間這樣的佈局是無用的，或者能透過可擴大的折疊桌來解決。

而確保一定的空間，則是為了保有餐廳的功能性，如果桌子有4張椅子，務必讓4張椅子都能正常的拉開使用，此外建議不要將餐桌「靠牆」，這種作法或許是為了節省空間，但事實上會讓整體視覺感變得更加擁擠。

▲居家,設計,餐廳,餐桌。（圖／unsplash）

加強主題
餐廳不一定需要再加上一道隔間或是屏風，影響整體屋內的空間感或採光，若餐廳與起居室或客廳沒有任何隔閡，也能透過居家商品來協助強化「餐廳區域」的主題，最方便的方式是利用地毯與燈光，透過地板材質的改變，就能凸顯不同區域的氣氛。

而燈光也是一個好辦法，用主題式的燈光或是吊燈，界定一個照明區域，不但可以增加用餐時的氣氛，也能成功為家中空間形成不同的主題，讓家中氛圍更多元化。

▲居家,設計,餐廳,餐桌。（圖／unsplash）

▲居家,設計,餐廳,餐桌。（圖／unsplash）

關鍵字：

居家, 設計, 餐廳, 用餐區, 小公寓
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

3月韓劇清單追起來！《李屍朝鮮》第二季終於開播、靈異驚悚劇《謗法》爆好評

3月韓劇清單追起來！《李屍朝鮮》第二季終於開播、靈異驚悚劇《謗法》爆好評

Dappei／《梨泰院Class》金多美高EQ還很會穿衣服　5種單品搭出帥妹風格

Dappei／《梨泰院Class》金多美高EQ還很會穿衣服　5種單品搭出帥妹風格

劉以豪連續5天與韓國男神錄製「無劇本」實境節目　直喊：太真實了

劉以豪連續5天與韓國男神錄製「無劇本」實境節目　直喊：太真實了

4點證明交往已經進入「舒適期」　全中就離老夫老妻不遠了 《花木蘭》聯名飾品浪漫登場！揪男友戴李翔情侶對戒超甜蜜 慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜 控制狂情人的5個小徵兆　看似甜蜜卻可能是致命毒藥！ 畫了眼影卻浮腫、顯髒！彩妝師3招破解眼妝困擾 李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感 《愛的迫降》「朝鮮F4」脫軍服登封！同色系套裝變身時尚暖男

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面