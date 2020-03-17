小公寓也能有溫馨用餐區　室內設計師教2重點輕鬆做

▲即便是小公寓也能透過巧思設有溫馨用餐區。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著全球新冠肺炎疫情肆虐，想跟朋友一起聚餐，回歸家中或許是一個好主意，在家的時間變長，也正好是你好好審視如何改造居家空間的好時機，現代公寓設計室內空間狹小，許多人採用「複合式」的概念，然而餐廳或用餐區仍是個重要角落，若你的空間有限，美國設計師黛安娜建議用2個重點來規劃。

確保空間

聽起來似乎有點矛盾，在一個有限的空間裡，再確保餐廳擁有一定大小的空間不是更困難嗎？事實上可以透過購買的家具大小比例、以及擺放位置進行調整，計算家中的人口數，購買適合大小的桌子跟餐椅，不要把偶爾聚會時的人數考量算進去，在大部分時間這樣的佈局是無用的，或者能透過可擴大的折疊桌來解決。

而確保一定的空間，則是為了保有餐廳的功能性，如果桌子有4張椅子，務必讓4張椅子都能正常的拉開使用，此外建議不要將餐桌「靠牆」，這種作法或許是為了節省空間，但事實上會讓整體視覺感變得更加擁擠。

加強主題

餐廳不一定需要再加上一道隔間或是屏風，影響整體屋內的空間感或採光，若餐廳與起居室或客廳沒有任何隔閡，也能透過居家商品來協助強化「餐廳區域」的主題，最方便的方式是利用地毯與燈光，透過地板材質的改變，就能凸顯不同區域的氣氛。

而燈光也是一個好辦法，用主題式的燈光或是吊燈，界定一個照明區域，不但可以增加用餐時的氣氛，也能成功為家中空間形成不同的主題，讓家中氛圍更多元化。