「感謝你來到這世上」　迪士尼寶寶戒指可客製誕生石，還能當項鍊

編／Linda 圖／翻攝自k-uno.co.jp、ZARA官網

「感謝你來到這世上」，新生命的誕生總帶著一絲祝福與濃濃愛意，日本輕奢珠寶品牌K.UNO聯乘迪士尼推出寶寶戒指，不但可以客製化指圍大小，12款誕生石配上24種圖案選擇，戒指上更附上了小孔，串上鍊子就能當成項鍊，非常適合送作禮物，傳遞祝福給寶寶。

可根據寶寶出生月份選擇相對應的誕生石，24款造型圖案都是經典迪士尼卡通人物，如米奇米妮、唐老鴨、小熊維尼、史迪奇，或電影裡的代表元素像是仙杜瑞拉的玻璃鞋、米奇手套、小美人魚的貝殼，絕對可以滿足媽媽們喜好。

除了客製化款式外，其中還有一款最引人矚目的就是鑲著水藍寶石的小飛象戒指，寶寶戴上就像被小飛象溫暖守護。

在 Instagram 查看這則貼文 ケイウノ（@k.uno_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 20 日 上午 2:21 張貼

另外，還有公主系列的戒指共有三款，分別為：貝兒、長髮公主、茉莉。貝兒款為黃水晶，長髮公主款為紫水晶，茉莉款則是坦桑石，皆為戒指和項鍊的成套組合，媽媽可以輕鬆和寶寶作親子搭配，價格會依據所選的寶石而不同，目前商品都可以在K.UNO官網上購入囉！

迪士尼今年多方跨界，ZARA也推出許多相關兒童合作商品，一樣可愛到必收無疑，只能說米老鼠的魅力無敵！

▲迪士尼米老鼠踝靴，售價NT$ 1,490





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