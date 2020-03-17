▲美國版《VOGUE》總編輯安娜溫圖減少外出，在院子抱狗曬太陽。（圖／翻攝wintourworld IG）



記者陳雅韻／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，原本是空中飛人的明星、名人如「時尚惡魔」美國版《VOGUE》總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）、金球獎影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）、「白雪公主」女星莉莉柯林斯（Lily Collins）等，均減少外出抗疫，沒有光鮮亮麗的穿搭、盛大的派對，最時尚的配件就是寶貝的毛小孩。

由於新冠肺炎疫情嚴峻，中外明星在社群媒體上明顯低調許多，幾乎以呼籲大眾認真防疫的po文為主。美國版《VOGUE》總編輯安娜溫圖從結束米蘭時裝周行程，即自主居家隔離14天，儘管已期滿，她仍減少外出，po出她在院子抱著狗兒曬太陽的照片，呼籲大眾待在家、照顧身體。

▲潔西卡雀斯坦居家隔離的日子，狂po與寶貝毛小孩的合影。（圖／翻攝wintourworld IG）



在 Instagram 查看這則貼文 Jessica Chastain（@jessicachastain）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 15 日 上午 9:03 張貼

潔西卡雀斯坦更是一連po出多張與寶貝狗的擁抱合照，包括相依偎睡著的模樣，她稱毛小孩是居家隔離的最好夥伴，還搞笑po出為雜誌《GQ》拍的露臀線性感照問「在家隔離這樣行嗎」？引來網友讚爆；莉莉柯林斯則po出她的防疫小隊，成員包括小狗與導演男友Charlie McDowell，她則趴在男友身上大方放閃。

▲莉莉柯林斯po出她的防疫小隊，成員包括小狗與導演男友Charlie McDowell，大方放閃。