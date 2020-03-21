LIFE・經典／日本醬油罐燈具看似可愛　卻隱含一種傷心的訊息

▲以日本醬油罐為概念設計的環保燈具Light Soy。（圖／翻攝heliograf官網，以下同）



記者蔡惠如／綜合報導

雖然近期受到新冠肺炎影響，許多民眾都取消了出國計畫，但一向對日本相當熟悉的台灣旅客，對這款商品一定不陌生，就是在吃壽司或便當時，會隨著盒裝附上的魚形醬油罐，最近一個澳洲的設計公司，推出以此醬油罐為概念的燈具，放大版的吊燈與檯燈看起來很有趣味，事實上卻隱含了一個令人憂心的訊息。

設計此款醬油罐燈具的Heliograf公司，產品特色在於永續發展，其產品英文名為「Light Soy」，真相是醬油罐的設計雖然可愛，卻是真真實實的一次性塑料商品，根據設計師Angus Ware和Jeffrey Simpson的說法，他們在澳洲Tasmania的海岸長大，即便是在偏遠的南半球，仍能看到這種小小的魚形醬油罐被沖上岸。

這反映出海洋塑料的污染問題是全球性的，它沒有國界之分，雖然設計很可愛，卻仍然對地球與海洋造成了危害，基於這樣的概念，他們以環保材質如甘蔗，或是可回收的塑料材質來製作Light Soy，以對比的方式提醒使用者進行垃圾減量與致力於使用回收或可分解材質的重要性。

塑料確實提供全球民眾生活上的許多便利及方便性，但想想我們用10分鐘的時間吃了一盒壽司，產生的包裝塑膠卻要地球花上超過百年的時間來分解，當然在生活上不可能達到無塑料的生活，但若能在一天省用一個塑膠袋，不也代表地球賺到了一個百年的分解能量？

Light Soy在製作過程中採用非塑料生物可分解材質，並於包裝也使用紙板與甘蔗紙漿，盡量把可能的污染降到最低，燈具表面則用玻璃與鋁製粉末塗層，達到類似醬油罐上的霧感，內部則使用LED燈具，且使用模組化零件易於部分更換，以達到能使用更久的效果。

不過你若期盼它的價格也很佛心，恐怕要失望了，Light Soy的售價為590元澳幣，折合台幣為10,940元，這個售價若不符合你的期望，其實許多網友也跟你有同樣的反應，然而即便你沒有Light Soy，落實環保不需花上大筆金錢，一天少拿一個塑膠袋，或是重複使用塑膠袋產品，就是為這世界做出貢獻。