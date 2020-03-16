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周子瑜機場穿藍色毛衣、迷你手袋好吸睛　居家檢疫Po家常菜報平安

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記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供、翻攝自IG@twicetagram

南韓女團TWICE團員周子瑜不論在南韓、台灣都擁有超高人氣，近日回到台灣台南老家，疫情下不鬆懈，戴口罩包緊緊並以一身藍、白的清新穿搭現身機場，即使素顏仍令粉絲直呼：「一樣美！」手上的LV迷你硬箱手袋小巧可愛特別吸睛，而周子瑜在台居家檢疫期間也不忘與粉絲報平安、分享近況。

▲周子瑜機場穿搭。（圖／品牌提供、IG）

周子瑜這次搭機回台灣雖然素顏又戴口罩，但是服裝上則非常符合她清新的氣質，穿著來自美國服飾Ralph Lauren旗下的品牌「Club Monaco」的春夏系列毛衣，明亮的天空藍色在視覺上令人感覺相當舒服，並露出內搭的白色蕾絲衣領與袖口，增添一絲少女氣息，下裝搭配白色直筒褲，展現低調時尚態度。

▲周子瑜機場穿搭。（圖／品牌提供、IG）

▲周子瑜同款Club Monaco 2020春夏系列藍色毛衣。

Club Monaco 2020春夏系列以「伊斯坦堡」為服裝靈感來源，而藍色正是土耳其最常見的色彩之一，來自天空、海水以及屋舍磚瓦，Club Monaco 將明亮的色彩結合都會俐落的線條，讓歷史悠久的古城以不同面貌呈現於服裝中。

▲周子瑜機場穿搭。（圖／品牌提供、IG）

而周子瑜此次機場穿搭手上所拿的迷你手袋也特別吸睛，是來自Louis Vuitton的PETITE MALLE系列，將LV經典行李箱的硬箱外型縮小到了手拿袋的大小，搭配經典鎖扣，並運用上了時下最受歡迎的Monogram的印花。此包型還有推出非常多的花樣可選擇，子瑜這款則是最經典的黑色格子圖案款。

▲周子瑜機場穿搭。（圖／品牌提供、IG）

▲Louis Vuitton PETITE MALLE，NT＄186,000。

從入境台灣日算起周子瑜需要居家檢疫至18日，近日她也在TWICE官方IG上Po出了好幾天份的家常菜餚，以及居家與狗狗的生活照，釣出了一票思念她的粉絲，紛紛叮嚀：「在台灣要注意健康喔！」、「好想你。」、「終於更新了！」即便是在家中隨性的模樣依然美麗，不愧是世界公認的最美臉孔。

▲周子瑜機場穿搭。（圖／品牌提供、IG）

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關鍵字：

周子瑜, TWICE, 機場穿搭, Club Monaco, louis vuitton
fashion.net

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