愛情觀小測驗！從5種「頭髮擺放」睡姿，看出你的戀愛個性

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原來從睡覺時的頭髮擺放，也能看出一個人的戀愛個性！你有沒有注意過，睡覺時你的頭髮習慣怎麼放？是會綁起來、撩起來放枕頭還是隨便放不管它？以下5種睡姿各自對應著不同愛情觀，快來看看你是哪一種？

A.把頭髮全部綁起來

B.編成兩條辮子

C.整個往後掀，鋪在枕頭上

D.把頭髮分成兩半往旁邊散開

E.不管頭髮，隨便睡

A.把頭髮全部綁起來



習慣將頭髮全部紮起來的人，面對感情時比較保守，不太會主動追求或告白。他們通常比較缺乏安全感，在踏入一段戀愛關係前，會先考慮很多問題，很難一下子就陷入愛情、把心交給別人，但一旦認定對方後，他們就會很死心踏地，毫不保留地與對方認真廝守一輩子。

B.編成兩條辮子



會把頭髮仔細編成兩條辮子才睡，這類型的人比較好面子，有點掌控欲，好勝心也強，在愛情上也喜歡是比較強勢的一方，希望另一半事事都能順著他們、以他們為主，只要是他們決定好的事就不想再更改。

C.整個往後掀，鋪在枕頭上



把頭髮直接整個掀起來的人，在生活中比較大大咧咧，不拘小節，有什麼說什麼，喜歡直來直往，討厭彎彎繞繞猜心思。這類型的人，比較容易相信別人，在感情上也隨性而為，如果喜歡就會很積極，不會想太多、顧慮一堆，也很容易接受別人的追求。

D.把頭髮分成兩半往旁邊散開



選D的人是很注重形象、在意細節的人，不僅愛漂亮愛乾淨，多半都還有點強迫症。他們平時會很注重生活品質，喜歡把所有事物都打理的有條有理，討厭雜亂無章，就連面對感情時也很嚴格，無論是對自己或是另一半，任何一丁點對兩人愛情會有所影響的事他們都無法忍受。

E.不管頭髮，隨便睡



這類型的人非常崇尚自由自在的生活，很討厭被束縛，對他們來說，生活是自己在過的，開心最重要，不會特別在意別人的眼光看法。也因此，他們在愛情中也比較獨立，不會過度依賴另一半，不會時時刻刻都想膩在對方身邊，而且也不會因爲孤單想有人陪，就隨便找個人戀愛，而是很注重雙方相處、戀愛時的感覺。

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