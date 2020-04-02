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善解人意、更享受生活　喜歡獨處的人能讓你幸福的3個特質

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▲女性,失戀,男性,兩性,示意圖（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲有些特質，喜歡獨處才會懂。（圖／pixabay，以下同）

編輯／借借

許多人把獨處跟孤獨畫上等號，其實它們是2個不同的狀態，孤獨是被動的，獨處是主動的，很多人喜歡獨處，是自己選擇的，在紛紛擾擾的日子當中，需要有時間跟自己安靜相處，反而這群人的觀察力強，且更善解人意，美國網站《Life hack》表示，喜歡獨處的人心理狀態更堅強，此外還有下面3種優點。

觀察力更敏銳
人是群居的動物，但社交一事確實耗費了我們大半精神，我們花上心力跟別人應答、炒熱氣氛、試著不尷尬，已經用上全部心思，然而常獨處的人卻有時間去觀察一些細部的情況，長期練習下來，他的觀察力更敏銳，會有一針見血的評論。

▲▼女孩,愛情,獨立,一個人,孤獨,傷心。（圖／翻攝自pixabay）

▲觀察力比一般人更敏銳。

能自己決定要怎麼做
很多人遇到事情，都沒辦法自己下決定，有時下了覺得之後還會惴惴不安，但在喜歡獨處的人心中，下決定不是困難的事，常安靜的自我審視，他們非常了解什麼是自己喜歡的，什麼是自己不喜歡的。

▲▼ 背影,沉默,孤獨。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲遇到選擇更有主見。

享受生活
有些人因為「不敢自己一個人去做」，無形成為生活上的限制，不想一個人看電影、害怕獨自旅行、不喜歡一個人逛街，相對的，也放棄了許多感受人生的機會，獨處很自在的人相當了解，自己一個人也能享受生活，不會為了配合對方導致放棄這個機會。

▲男性,單身,微笑。（圖／unsplash）

關鍵字：

獨處, 心理學, 獨立, 性格, 愛情
fashion.net

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