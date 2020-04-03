日本男生票選女生最扣分的舉動TOP4　一不注意直接被判出局！

編輯／JJ 圖／翻攝自《戀愛可以持續到天長地久》劇照、IG@satotakeruid

時下的戀愛風氣，不僅是女孩們挑選對象條件越來越苛刻，其實在相處過程中，女生若是不多注意一些小習慣，或是言行舉止，也可能隨時會被男方判出局，以下就匯集了日本男生們票選認為女生們最扣分的幾個舉動。

＃吃飯沒禮貌

男女相識、第一次約會，有許多機會會是出現在聚餐場合，由此可見「吃飯的模樣」有多麼重要，一個女生的吃相與外表是沒有關係的，日本男生普遍都表示不喜歡吃飯吃得很髒的女生，筷子不會好好拿、東西滴得到處都是也就算了，如果還會發出吱吱喳喳的咀嚼聲，更是令人反感。

＃太過沒主見、百依百順

女生有時可能會為了想和對方和睦相處，不管說什麼都只會回答「好」、「由你決定」，表面上好像善意的支持對方，但是太頻繁也不免讓人覺得敷衍，會讓人覺得你這個人沒什麼想法，那好像也沒什麼值得交流的。且互相維持著相敬如賓的態度，兩人的關係很難有進展，久而久之男方可能就會失去耐性，轉往其他有機會的對象。

＃嘲笑、鄙視對方

兩人熟識的過程中，會聊到許多各自喜歡、有興趣的事物，還有生平背景等等，如果女生無意間透露出嘲笑男生分享喜歡事物的意味，或是談論到對方的生活時展現出鄙視的語氣，會讓人感覺不到該有的尊重，更不用說未來能合拍相處。

＃過問收入

對於剛認識不久的人來說，即便是朋友，過問收入也是非常不禮貌的問題，更何況是有可能發展為戀人關係的對象，太早過問男方的收入不免會讓對方覺得有什麼意圖而卻步，就算女生沒這個意思，也要小心為妙，否則是有可能被當成「只看上男生的錢」的女生。

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