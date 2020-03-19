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DiorＸAJ1無限期延後發售　4月除了「年度鞋王」還有什麼可以買？

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@hanzuying、Nike官網、Sneakernews

四月球鞋發售日期終於要來啦！這個月除了有Nike全新研發的Air Max 2090與肯爺（Kanyr West）設計的新款Yeezy Boost 350 V2之外，原定還有Dior X Air Jordan 1 Hi與Low即將發售，但歐洲卻因新冠肺炎（COVID-19）逐漸擴大，導致官方宣布該系列延遲發售，不過，這也給大家有更多的時間存錢，不知道各位選好要買哪雙了嗎？

1.Dior X Air Jordan 1 Hi and Low

原定將於4月進行發售的Dior X Air Jordan 1，近期受到新冠肺炎影響，Dior宣布該系列無限期延後發售，直到官方公布新的發售日期為止。其中，該鞋款以頂級牛皮、Air Dior、Oblique緹花、冰底設計打造，因此便有消息透露，高筒版將發售8,500雙，低筒版則為4,700雙，並且定價為Nike史上最昂貴的美金2,000元（約台幣6萬元）。

▲4月球鞋販售。（圖／翻攝自IG@hanzuying、Nike官網、Sneakernews）

▲4月球鞋販售。（圖／翻攝自IG@hanzuying、Nike官網、Sneakernews）

2.Air Jordan 1「Court Purple 2.0」

曾在2018年發售的「Pine Green」與「Court Purple」配色，紛紛在今年迎來2.0版本。這雙「Court Purple 2.0」與上一版不同的地方在於主體配色改以亮紫色為主，並且還將鞋舌換成白色，預計將於4／4發售，定價為台幣5,600元。

▲4月球鞋販售。（圖／翻攝自IG@hanzuying、Nike官網、Sneakernews）

3.Nike Air Max 2090

全新推出的Nike Air Max 2090，延續Air Max 90的概念，並對其輪廓重新進行設計，進而創造出一雙擁有未來概念的鞋款。預計將於4／9發售，定價為美金150元（約台幣4,500元）。

▲4月球鞋販售。（圖／翻攝自IG@hanzuying、Nike官網、Sneakernews）

4.James Bond X Adidas Ultra Boost 20「No Time To Die」

聯手《007：生死交戰》打造的Adidas Ultra Boost 20，其設計以黑色為基調，並在鞋頭處注入銀色刺繡搭配後跟灰色穩定系統，最後輔以007字樣點綴來加強聯名辨識度。預計將於4／10發售，定價未公開。

5.Yeezy Boost 350 V2「Linen」

此款「Linen」配色與3／14發售的「Desert Sage」配色理念相同，同樣採用大面積的單一色塊為主，並搭配淺色調側條紋與內襯完成設計。由於現在Yeezy Boost 350 V2的發售數量都相當多，因此只要有去排隊都可以輕鬆購得哦！預計將於4月發售，定價為台幣8,800元。

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關鍵字：

四月球鞋, Nike, AirMax2090, 肯爺, YeezyBoost, 350V2, Dior, AirJordan1, 007, Adidas, UltraBoost20, 新冠肺炎, 武漢肺炎
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