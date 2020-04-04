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當食物都變「黑白」你還吃得下嗎？國外藝術家另類創作網讚：質感激升

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@kunelgaur

感受得到色彩的世界讓人們的生活更加多采多姿，而一位來自印度的視覺藝術家Kunel Gaur卻反其道而行，將日常隨處可見的各類型品牌包裝的顏色給抽走，只留下黑與白，挑戰大家的既有認知與視覺感官，許多網友持不一樣的看法：「變得很有質感！」、「看起來都不好吃了。」以下一起來看看這些有趣的作品：

形容食物「色香味俱全」的「色」擺在最前面，就曉得「顏色」為一道食物的靈魂所在，從全球沒有人不愛的速食開始，Kunel Gaur 一一將它們的包裝脫胎換骨，換成了最簡約的「黑白配」。

▲黑白設計包裝 。（圖／翻攝自IG）

▲黑白設計包裝 。（圖／翻攝自IG）

▲黑白設計包裝 。（圖／翻攝自IG）

▲黑白設計包裝 。（圖／翻攝自IG）

看完了被抽色處理的肯德基、麥當勞、漢堡王還有達美樂，你是否覺得人生已是黑白的？許多網友都表示：「感覺食之無味。」、「雖然很酷但是我還是想吃彩色的。」不可否認的是沒了鮮明色彩，的確會影響人的食慾，但是這樣改頭換面的包裝，也成了一種另類行銷，很多人看到後也說：「瞬間變得好有質感。」、「如果真的推出了一定買來收藏！」、「好像有點時尚。」

▲黑白設計包裝 。（圖／翻攝自IG）

▲黑白設計包裝 。（圖／翻攝自IG）

▲黑白設計包裝 。（圖／翻攝自IG）

▲黑白設計包裝 。（圖／翻攝自IG）

▲黑白設計包裝 。（圖／翻攝自IG）

▲黑白設計包裝 。（圖／翻攝自IG）

而搭配速食的高熱量萬惡飲料可樂以及星巴克紙杯，還有每個人都愛的甜筒冰淇淋、巧克力，也都成了Kunel Gaur 的創作素材。尤其是沒了顏色的M&M's巧克力，外型變得跟藥丸沒兩樣，真的讓人瞬間喪失想吃的慾望呢。

喜歡Kunel Gaur 充滿創意的作品，記得追蹤他的IG帳號，還可以看到更多有趣的創作喔！

▲黑白設計包裝 。（圖／翻攝自IG）

▲黑白設計包裝 。（圖／翻攝自IG）

▲黑白設計包裝 。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

生活, 藝術家, 設計師, 黑白, Kunel Gaur, 速食
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