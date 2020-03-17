《梨泰院class》金多美補妝鏡頭仙爆！擦的唇彩最早竟是為塗乳暈而設計

▲金多美補妝畫面仙爆。（圖／翻攝自JTBC）

記者李薇／綜合報導

藝人金多美因拍攝《梨泰院class》爆紅，在最新幾集的劇情中，她造型換上長髮，整個人變得更加成熟穩重，更有女人味，其中一個畫面就是她坐在櫃檯前面補妝的樣貌，更是相當唯美浪漫，讓網友們紛紛扒出她使用過的產品，大呼「我要立刻去買」！

坐在梳妝台前面，金多美拿起了唇彩塗抹在雙唇上面、再輕輕拿起頰彩幫自己補妝，為了待會要去跟朴敘俊開會見面，費盡心力將自己打扮到最完美的狀態，加上一頭浪漫的大波浪長髮，比起之前短髮的造型更加具有女人味。

▲金多美使用的唇頰露出自Benefit。（圖／翻攝自JTBC）

這段唯美的畫面也讓粉絲看得心動，紛紛找出她在劇中使用的單品，原來是出自benefit的胭脂蜜粉，唇彩也是同樣品牌的Cha cha tint果漾唇頰兩用胭脂水，細緻的水光質地，可以暈染出自然優雅的唇妝效果，非常適合喜歡自然唇妝的女孩。

其中唇頰兩用的胭脂水，最早竟然是專為脫衣舞孃所設計，當時有一位舞孃為了讓小費可以賺更多，希望自己的乳暈可以變得更加粉嫩，因此找到benefit為她專屬造了這款單品，後來才逐漸轉變成唇頰露使用，而且備受南韓女孩喜愛，每次推出新色都會引發一波洗版。

▲金多美在化妝品專櫃補妝的模樣。（圖／翻攝自JTBC）