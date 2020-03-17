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孫藝珍、金多美撞衫啦！一個霸氣女王、一個柔美滿點都超級好看

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 ▲梨泰院class,朴敘俊,金多美,愛的迫降,孫藝珍。（圖／翻攝自tvN、JTBC）

▲金多美穿了皮革風衣。（圖／翻攝自JTBC）

記者李薇／台北報導

最近話題最當紅的兩部韓劇，非《愛的迫降》跟《梨泰院class》莫屬，其中正在熱播的《梨泰院class》也是正在討論話題中！最近13集的畫面裡，歷經了4年之後，朴敘俊的甜夜小館已經發展成大企業，金多美也變成會打扮的成熟美女，一頭長髮優雅又有女人味。

 ▲梨泰院class,朴敘俊,金多美,愛的迫降,孫藝珍。（圖／翻攝自tvN、JTBC）

▲金多美正在補妝。（圖／翻攝自JTBC）

鏡頭中逐漸往上帶，只見金多美身穿黑色皮革拼接風衣，正在化妝桌上補妝，看起來氣質滿點又很有女人味，不過身上穿的這件風衣看起來似曾相識，原來之前在《愛的迫降》中，孫藝珍準備去幫利正赫解決危機的時候，穿的就是同一件單品。

 ▲梨泰院class,朴敘俊,金多美,愛的迫降,孫藝珍。（圖／翻攝自tvN、JTBC）

▲孫藝珍穿的BV風衣。（圖／翻攝自tvN）

金多美跟孫藝珍撞衫的這件單品，出自Bottega Veneta的設計，上半身採用黑色的皮革設計，拼接底下風衣的造型，展現出女性的優雅同時又帶有剛強的感覺，非常好看又帥氣的設計，難怪兩大女主角都選她做為戲中的穿搭，展現出自己柔美又帥氣的一面。

▲梨泰院class,朴敘俊,金多美,愛的迫降,孫藝珍。（圖／翻攝自tvN、JTBC） 

▲孫藝珍展現霸氣女王風範。（圖／翻攝自tvN）

以風衣來說，很多人可能都會聯想到BURBERRY的單品，可以說是經典中的經典，雖然Bottega Veneta不是以風衣聞名，但它在製作皮件上面可以說是非常厲害，可以將皮革變成細緻的編織包，也是需要非常多的手工工序才能完成，這次把皮革跟風衣做拼接結合，也算是蠻創新的設計，穿起來非常修飾身材，讓女明星們各個都霸氣滿點，展現出女王般的氣場。

▲梨泰院class,朴敘俊,金多美,愛的迫降,孫藝珍。（圖／翻攝自tvN、JTBC） 

▲孫藝珍展現帥氣的一面。（圖／翻攝自tvN）

關鍵字：

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fashion.net

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