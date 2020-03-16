畫了眼影卻浮腫、顯髒！彩妝師3招破解眼妝困擾

▲夏季就是要繽紛的眼妝。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導

夏季正式熱情奔放的季節，妝容當然也是如此，不過普遍亞洲女孩都害怕使用藍色藍色或是綠色的眼妝，對此，彩妝師曾亞凡就指出，推薦大家可以在夏季多做嘗試，像是藍綠色的眼影想要畫得美，不管範圍大小，關鍵就是一定要夠飽和，才不會顯得眼妝看起來非常髒。

除了顯髒的眼妝困擾，很多人在使用眼影的時候，大多習慣使用粉狀的單品，不過曾亞凡建議，可以透過霜狀、粉狀眼影的疊擦，打造出具有層次感的眼妝效果，可以先用霜狀打底、加強眼妝的服貼度，也可以粉狀之後，在眼部中央使用霜狀眼影，打造出細緻、水光的眼妝效果。

▲ADDICTION推出的夏季彩妝。（圖／品牌提供）

另外，很多人使用珠光眼影經常擔心的眼部浮腫問題，曾亞凡也指出，可以運用深咖啡色的眼影加強在眼線的位置，這樣就可以讓整個眼妝看起來比較深邃，降低浮腫的感覺，也可以讓雙眼同時有放大的效果。

ADDICTION以印度神廟作為靈感，推出全新的夏季彩妝，顏色飽和又大膽，跟一般的日系彩妝完全不同，眼影顏色不但推出藍綠色、紅棕色、橄欖綠，這次還同步推出霜狀的眼影系列，也是品牌第一次推出霜狀的眼影，質地飽和又服貼，相當厲害好用。

▲以印度神廟為靈感的夏季彩妝。（圖／品牌提供）