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戴口罩也能維持時尚水霧光妝感！YSL「超模光粉底」台灣搶先全球開賣

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▲YSL超模光粉底。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL超模光粉底。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL全新「超模光粉底」擁有超美水光肌妝感，但輕盈不油膩，還有柔焦修飾力。（圖／記者張毓容攝）
記者張毓容／台北報導

YSL Beauty真的是放火不停歇！先前掀起網友瘋狂討論的「銀河限定版」最美氣墊才剛上市，YSL又即將推出用了就像自帶打光濾鏡的全新「超模光感極潤粉底」，高含量保濕精華加上輕盈粉霧質地，為肌膚柔焦、長效修飾同時透出水霧光感，超美妝感未上市先轟動，而且台灣將於4月1日搶先全球開賣，底妝控們千萬別錯過。

▲YSL超模光粉底。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL 超模光感極潤粉底，NT$2,350。（圖／記者張毓容攝）

早在25年前就掌握打造「超模光」關鍵，推出經典打光產品「超模聚焦明采筆」的YSL，2020年推出首創業界最高，蘊含超過86%保濕精華的「超模光感極潤粉底」，搭配「金盞花抗氧精華」與「錦葵亮采精華」雙植萃，打造流動性佳的輕盈奶霜質地，一抹就能融於肌膚，服貼持妝，上妝同時為肌膚補水保濕，由內透出水潤光感，且長時間維持妝感不暗沈、不蠟黃。

▲YSL超模光粉底。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL超模光粉底。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲輕盈薄透的奶霜質地卻擁有高遮瑕效果，泛紅、痘疤、毛孔都能完美修飾。（圖／記者張毓容攝）

搭配獨家「聚光柔焦科技」和「超微米遮瑕分子」，利用光線折射柔焦美肌、隱形毛孔，修飾肌膚瑕疵同時讓肌膚透出光采，讓輕盈薄透的粉霧質地依舊擁有高遮瑕效果，泛紅、痘疤等瑕疵全隱形。

▲YSL超模光粉底。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL超模光粉底。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲超模光粉底台灣將推出7款色選，長效持妝就連戴口罩也沒問題。（圖／記者張毓容攝）

超模光感極潤粉底不分膚質都適用，其水光肌妝感是透過利用聚光柔焦科技和保濕精華粉體打造而成，抹上肌膚推開後只有光感沒有油感，就連油性肌都能安心使用。在悶熱潮濕下依舊能長效持妝，在現在需要頻繁戴口罩的狀況下，脫下口罩後依舊能擁有完美底妝。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 底妝, 粉底, 粉底液, YSL, 超模光, 水光感, 水光肌
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