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包・開箱／MCM「鑽石壓紋」包少女必收　經典後背包縮小裝AirPods太可愛！

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▲MCM鑽石壓紋包＋AirPods耳機包開箱細節，實背超好看！（影／記者王則絲社攝）

記者王則絲／台北報導　圖／記者王則絲社攝、翻攝自IG@mcmworldwide

德國潮流精品MCM一直以來以品牌經典的Visetos印花包款聞名，且大部分的包款價位都是小資女稍做存錢也能沒負擔入手的，因此受到許多年輕少女們的愛戴，但若是看膩了經典款，MCM今年新推出的「鑽石壓紋」系列也很有看頭！加碼時下最流行的AirPods迷你包，以下《ET FASHION》為大家開箱看細節。

▲MCM包開箱。（圖／記者王則絲攝）

時間回溯今年情人節時，MCM推出了充滿粉紅泡泡的情人節系列，更為此拍攝了一系列大片，在投幣販賣機中的包包們以粉色、紅色單品為主，整個畫面就像套上了粉色濾鏡，散發浪漫氣息，其中「鑽石壓紋」系列包款則成為亮點，新的反光亮面材質面料與鑽石意象的十字立體壓紋，被運用在各式包型當中，選擇非常多。

▲MCM開箱。（圖／ＭＣＭ）

今天《ET FASHION》帶大家開箱兩款鑽石壓紋包包，分別是紅色的「Essential鑽石壓紋托特包」，與粉色的「Patricia鑽石壓紋斜背包」：

▲MCM包開箱。（圖／記者王則絲攝）

＃Essential鑽石壓紋托特包，NT＄27,500

半月型的「Essential」包型是近幾年來非常流行的，雙邊的手提把較小，不裝背帶時適合手提，這款包的紅色十分搶眼，卻不是完全的鮮紅色，其中帶有點桃紅色調，更增添可愛俏皮感，小巧的體積適合當作整體穿搭中的亮點。

▲MCM包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲MCM包開箱。（圖／記者王則絲攝）

內部空間有卡夾夾層與小暗袋，如影片中所示，可以輕鬆放入錢包、衛生紙、耳機、口紅、補妝用品和鑰匙等日常必需品，以小包來說空間算是十分足夠，適合女孩們一般外出。

＃Patricia鑽石壓紋斜背包，NT＄33,500

經典「Patricia」包型上則剛好是「Essential」顛倒過來，圓弧面在下，內側與前方都有小夾層，嫩粉色的亮面皮革特別適合年輕的女孩，流露一股清新的氣質，鎖扣部分與提把鏈條設計都十分精緻，小細節超加分，不過因為底部形狀關係，容量上會比上面的款式小一些。

▲MCM包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲MCM包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲MCM包開箱。（圖／記者王則絲攝）

兩款包都有手提把與可拆卸的背帶，肩背、手提各有不同風格。

▲MCM開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲MCM開箱。（圖／記者王則絲攝）

＃Visetos後背包AirPods耳機保護盒／Tambourine鈴鼓包AirPods耳機保護盒

接下來，近期時尚圈爭相推出的AirPods耳機包款式，雖然下面這兩款MCM的迷你小包包命名為「耳機保護盒」，但是比起他牌的AirPods包，MCM的空間更大一些，因此除了裝耳機，女孩們也可以拿來放口紅、飾品等小物，但也因它的裝飾性質比較高，最重要的還是背在身上後的點綴作用。

▲MCM包開箱。（圖／記者王則絲攝）

MCM經典的Visetos印花後背包被等比例縮小，變成了耳機包，實在是太可愛，兩款也都配有可拆卸式的背帶，想要如何搭配、背帶長短都可以照喜好調整，自由度很高，也能夠同時背上多個做搭配。

▲MCM開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲MCM開箱。（圖／ＭＣＭ）

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關鍵字：

包開箱, 開箱, MCM, 鑽石壓紋, 小包, 耳機包, AirPods
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