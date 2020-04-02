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眼線畫S看分岔！學會4種彩妝品「正確試用法」讓你不再買地雷

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▲專業彩妝師教4種彩妝品正確試用法。（圖／翻攝IG）

▲彩妝師提點試用彩妝品時，要留意個別細節才能真正試出適不適合自己。(圖／翻攝IG@emisuzuki_official)

記者張毓容／台北報導

這年頭，不論想要什麼彩妝不怕買不到，最怕買回家才發現根本不適用，有時候就算當場有試用了，卻還是會買到地雷、毒藥。擔任彩妝造型師超過30年、曾合作過眾多天王天后的梵緯老師就提點，試用以下4種類別的彩妝品時一定要注意的細節，才能真正試出好不好用、適不適合自己。

眼影類

如果時間許可，建議可以把想買的眼影直接塗在眼皮上，直接做上妝顯色度及脫妝的測試。試塗好之後，可以先去逛逛街或吃個飯，等3～4個小時後看看妝感，如果沒暈染或是脫妝，就代表這款眼影很適合你。

▲專業彩妝師教4種彩妝品正確試用法。（圖／翻攝IG）

▲試用眼線時除了看畫線是否分岔，還要留意出水的流暢度。(圖／翻攝IG@emisuzuki_official)

眼線類

買眼線筆前一定要在手上試畫，記得多畫幾下，感覺筆芯質地的軟硬度是否適合自己使用，如果畫在手上要很用力才能顯色，代表這支眼線筆上妝時有可能會拉扯到眼皮。

另外，如果是眼線液，購買之前可以測試一下畫直線跟畫S線條，以不同角度試畫看看眼線液的出水是否均勻流暢，筆刷會不會分岔等，如果有分岔或是重複畫三次還是不顯色、顏色不飽和，建議直接放棄別勉強買。

▲專業彩妝師教4種彩妝品正確試用法。（圖／翻攝IG）

▲粉底建議直接試在臉上，更能看出妝感和持妝度。（圖／翻攝IG@cherie_flavor）

粉底類

習慣用粉底液或粉凝霜的人，一定都希望能夠找到一個上妝快速又方便的粉底，如此一來，粉底的保濕、遮瑕修飾等功效就很重要。所以建議可以直接把想買的底妝試用在臉上，一來可以先確認色號是否適合，二來可測試看看上妝後的妝感和遮瑕度是否符合自己期望。最重要的是，等待幾個小時後再觀察妝感的變化，看看是否有卡粉乾裂、出油脫妝的狀況出現，就能知道這款底妝的保濕度或控油持久度是否適合自己膚質。

▲專業彩妝師教4種彩妝品正確試用法。（圖／翻攝IG）

▲不同質地的遮瑕適用不同部位和瑕疵。(圖／翻攝IG@jnnn2)

遮瑕類

現在市面上遮瑕產品百百種，有遮瑕筆、遮瑕膏、氣墊遮瑕、提亮遮瑕…等等，想買對遮瑕品，首先要先了解遮瑕產品的分類及功能，只要選對了遮瑕質地、用對方法，基本上你的遮瑕應該就會零失誤。

遮瑕產品的乾濕很重要，簡單來說，偏乾的質地適合用來遮痘疤或用於T字部位；較濕潤的質地則適合用在眼周或臉頰大片的瑕疵；偏橘色的遮瑕膏用來修飾黑眼圈或色斑最適合；珠光提亮型遮瑕筆可用來修飾淚溝或法令紋；氣墊型遮瑕則可用於修飾蘋果肌或做大區塊的肌膚修飾。

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關鍵字：

彩妝, 彩妝品, 試用, 方法, 試用法, 彩妝師, 粉底, 眼線, 眼影, 遮瑕
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