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難怪瘦不了！7大「發胖壞習慣」一定要知道　憋尿竟也有影響

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編輯／Amanda　圖／翻攝pexels

這年頭美食太多，減肥早就不只是女生的課題了，但一定很多人都有疑問，「減肥」天天都在減，明明少吃多動了為何還是瘦不下來？不知不覺中還變胖了？很大的可能就是你也有以下7種隱藏在生活中的「發胖壞習慣」。想要成功瘦身，就從戒掉這些惡習開始！

▲7大「發胖壞習慣」憋尿也有影響。（圖／翻攝pexels）

1.白天隨便吃，晚上吃很多

現代人生活忙碌，飲食作息越來越不規律，有許多人都會抱著「早餐來不及吃就算了」「午餐隨便吃，晚上再吃好一點」的想法。但其實，早餐和午餐對人體白天的狀態有直接影響，太看重晚餐反而不利健康，加上大多數人在晚上的活動量較小，消耗的能量也較少，晚餐吃的太多就會導致多餘的熱能轉會為脂肪，進而發胖。

2.吃飯速度太快

吃東西總是狼吞虎嚥的人要小心！進食速度快表示沒有充分咀嚼，而為了消化沒有充分咀嚼的食物，身體會優先使用酵素，使能幫助代謝的酵素作用減弱，導致容易發胖。另外，「吃飽了沒」的判斷是靠大腦，但大腦與身體訊息聯繫需要時間，吃得太快也會讓大腦來不及告訴你「已經吃飽了」，而吃下更多、甚至是過多的食物。所以，一餐最好可以吃20～30分鐘，且吃一口要咀嚼30～50次。

▲7大「發胖壞習慣」憋尿也有影響。（圖／翻攝pexels）

3.水喝太少

「多喝水有益健康」真的不是說說的，人體內的所有生化反應都需要靠水來進行，像是代謝燃燒脂肪的生化反應也需要水分，一旦身體缺水，燃燒脂肪的反應也會變慢，所以水可說是減肥的「必要元素」。

4.喜歡睡前吃東西

就算只是一小包餅乾、一塊小蛋糕，這些看似份量都不多的東西就是讓你不知不覺掉進發胖陷阱的惡魔。睡前2小時內盡量不要再進食，不僅是為了預防肥胖，更是為了保護腸胃，如果真的餓到睡不著，可以少量低卡的水果代替零嘴。

▲7大「發胖壞習慣」憋尿也有影響。（圖／翻攝pexels）

5.睡眠時間太少或太多

根據美國哥倫比雅大學的調查研究，睡眠時間不足會使肥胖機率大幅提高。睡眠時間時間在7～9小時間的人，肥胖率最低，而平均睡眠5小時的人肥胖率會提高50%，少於4小時的人甚至會提升到73%。

6.習慣性憋尿

你也是經常憋尿的人嗎？根據專家指出，經常憋尿、忍便意會增加體內毒素的聚積，並影響腸胃運動和腎臟、肝臟的代謝能力，造成腰腹肥胖、大腿粗等現象。想順利瘦身？先讓排毒順暢吧！

▲7大「發胖壞習慣」憋尿也有影響。（圖／翻攝pexels）

7.離不開飲料

台灣人愛喝飲料跟愛敷面膜一樣出了名，路邊的飲料店密集度堪比便利商店，很多人對於正餐、主食的份量斤斤計較，卻忽略了每天一杯的手搖飲。不論是手搖飲或市面上的罐裝飲料，大多含糖量高，熱量也很高，一杯喝下來就讓你辛苦節食的效果大打折扣。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 發胖, 變胖, 壞習慣, 飲食, 瘦不下來, 憋尿, 睡眠, 惡習, NG
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