鐵齒破功！MET Gala不敵新冠疫情確定延期

▲凱蒂佩芮在MET Gala的水晶燈裝令人印象深刻。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

隨著新冠肺炎在美國肆虐，上周才信誓旦旦2020 MET Gala（紐約大都會藝術博物館慈善晚宴）將於5月4日如期舉行的主辦單位，也不得不屈服，紐約時間16日由「時尚惡魔」美國版《VOGUE》總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）親口證實將延期，但具體時間尚未公布，因為疫情未明朗，且要重新與明星、設計師等時尚圈人士約時間，是件大工程。

▲女神卡卡去年在MET Gala造型變變變，脫到只剩bra與小褲褲。（圖／達志影像／美聯社）

紐約大都會藝術博物館（MET）的年度時裝展覽，從策展規模到內容深度都是高水準，而其年度慈善晚宴MET Gala更是巨星名流的超級秀場，無不為了呼應主題精心打扮，創下許多經典畫面，如去年女神卡卡（Lady Gaga）脫到只剩bra還推著香檳車搞怪、男星傑瑞德雷托（Jared Leto）提著自己容貌的頭顱道具上陣、凱蒂佩芮（Katy Perry）水晶燈上身，都令人印象深刻。

▲男星傑瑞德雷托捧著自己容貌的頭顱道具登上去年MET Gala。（圖／達志影像／美聯社）

2020 Met Gala主題為「關於時間: 時尚與雋永」（About Time: Fashion and Duration），LV（Louis Vuitton，路易威登）為主要贊助商，由女裝創意總監Nicolas Ghesquière共同籌辦，品牌大使艾瑪史東（Emma Stone）與首度參與此盛會的梅莉史翠普（Meryl Streep）均會參與其中；且今年適逢MET創立150周年，將從博物館創立年分1870年至今120套服裝，但受新冠肺炎影響，目前MET關閉、MET Gala也延期，關於具體時間表，沒有人能肯定。

►疫情狂飆！MET Gala場地「紐約大都會藝術博物館」緊急關閉