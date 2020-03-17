fb ig video ETtoday search mobile

勞力士宣布關廠！不敵新冠肺炎衝擊　瑞士鐘錶龍頭忍痛決定

> >

▲▼勞力士 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勞力士向員工宣布關廠10天，震撼錶界。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

新冠肺炎疫情燒進瑞士，讓龍頭鐘錶品牌勞力士（Rolex）不得不考量全體員工的健康與安全，破天荒發出從今日（17日）起將關閉日內瓦、比爾與Crissier三處的製錶廠至3月27日，但目前時程僅是暫定，返回錶廠復工的時間可能依疫情狀況而定。

▲▼ 勞力士 。（圖／翻攝rolex與jjlin IG）

▲錶迷哀號關廠後是否熱門錶款更難買，此為Oyster PerpetualGMT-Master II紅藍陶瓷圈錶。（圖／翻攝rolex IG）

由於瑞士新冠肺炎的病例數已突破2330人、18人死亡，瑞士政府下達禁閉措施，在冠狀病毒加劇的狀況下，勞力士做出關閉工廠並鼓勵員工在家工作的決定，由品牌執行長Jean-Frederic Dufour發給員工通知信，預計瑞士時間17日下午5時起關閉3處生產基地，到3月27日下午0時起開放，但會依疫情狀況決定是否拉長關閉期。

▲▼ 勞力士 。（圖／翻攝rolex與jjlin IG）

▲林俊傑也擁有勞力士夯錶「百事可樂圈」的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶。（圖／翻攝jjlin IG）

勞力士工廠關閉的消息一出，震撼錶界，錶迷開始哀號熱門錶款應該會更難買了，而整個瑞士製錶業也進入緊張局勢，前所未見的疫情衝擊，考驗每個品牌的決策智慧。

關鍵字：

勞力士, Rolex, 新冠肺炎
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

DIOR、嬌蘭生產乾洗手！LVMH集團動員　捐法國公衛機構抗疫

DIOR、嬌蘭生產乾洗手！LVMH集團動員　捐法國公衛機構抗疫

休傑克曼不畏新冠肺炎挺萬寶龍　體驗首款全罩智能耳機好享受

休傑克曼不畏新冠肺炎挺萬寶龍　體驗首款全罩智能耳機好享受

周厚安秀Hublot對錶自爆寫情書失效　老爸周華健那招也不學 Jessica坐巴黎飯店地板打包　隨手拍愛馬仕、香奈兒包總值破百萬元 「黑珍珠」登機裝超狂　防護衣外罩9.9萬元Burberry披肩抗病毒 梅根綠洋裝PK嫂嫂凱特舊衫　盡王室終極任務，IG只po自己 何潤東戴3600元G-SHOCK導戲　55mm超大錶徑想忽視也難 「豐臀金」家族小女孩「富養」　最愛高調Logo童裝 梅根火紅禮服散發自由喜悅　牽緊老公被酸「放開穿軍服哈利的手」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面