勞力士宣布關廠！不敵新冠肺炎衝擊　瑞士鐘錶龍頭忍痛決定

▲勞力士向員工宣布關廠10天，震撼錶界。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

新冠肺炎疫情燒進瑞士，讓龍頭鐘錶品牌勞力士（Rolex）不得不考量全體員工的健康與安全，破天荒發出從今日（17日）起將關閉日內瓦、比爾與Crissier三處的製錶廠至3月27日，但目前時程僅是暫定，返回錶廠復工的時間可能依疫情狀況而定。

▲錶迷哀號關廠後是否熱門錶款更難買，此為Oyster PerpetualGMT-Master II紅藍陶瓷圈錶。（圖／翻攝rolex IG）

由於瑞士新冠肺炎的病例數已突破2330人、18人死亡，瑞士政府下達禁閉措施，在冠狀病毒加劇的狀況下，勞力士做出關閉工廠並鼓勵員工在家工作的決定，由品牌執行長Jean-Frederic Dufour發給員工通知信，預計瑞士時間17日下午5時起關閉3處生產基地，到3月27日下午0時起開放，但會依疫情狀況決定是否拉長關閉期。

▲林俊傑也擁有勞力士夯錶「百事可樂圈」的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶。（圖／翻攝jjlin IG）

勞力士工廠關閉的消息一出，震撼錶界，錶迷開始哀號熱門錶款應該會更難買了，而整個瑞士製錶業也進入緊張局勢，前所未見的疫情衝擊，考驗每個品牌的決策智慧。