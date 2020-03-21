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雨季別怕！盤點8個雨靴品牌可以購入　凱特和威廉王子都有這雙

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春雷乍響隨後雨神就跟著到來，面對每日要外出工作、上班的我們來說，無一疑是一大煩惱，這時女孩們都想入手一雙淋不濕、踩不髒的雨鞋、雨靴，而台灣除了Hunter之外，還有AIGLE、Palladium、Barbour及Onitsuka Tiger…。

Hunter

提到雨鞋品牌，相信大家應該對來自英國的Hunter不是太陌生，這個擁有超過百年歷史的品牌，是不少女孩在梅雨季時的必備穿搭。去年經歷代理權轉換仍沒降低大家對它的熱愛。2020春夏以品牌發源地蘇格蘭西岸「岩池秘境」為題，帶來一系列充滿率性英式魅力的新品。

Barbour

1894年創立於英格蘭南希爾茲的BARBOUR，運用獨家油布材質，打造出能防風又防水的雨具系列，也因為它經久耐用的品質保證，深受英國皇是喜愛，先後頒發三張皇家認證，從伊莉莎白女王、黛安娜王妃、威廉王子、哈利王子到凱特王妃，全都是Barbour的忠實擁護者。

AIGLE

1853年創立於法國的AIGLE，也是一個擁有超過百年歷史的品牌，在早期是歐洲最著名的貴族高級手工膠鞋及馬靴商品，慢慢的發展為戶外休閒、旅遊服飾的代表性品牌。最經典的就是AIGLE雨鞋的靴筒有一圈滾邊設計，且100%全為法國製作，每一季也會推出新的印花圖案，看起來非常繽紛、年輕。

Le Chameau

因為威廉王子、凱特王妃一起穿著出席活動而爆紅的Le Chameau，是1927年創立於法國的雨鞋品牌，雖然歷史不比Hunter、AIGLE悠久，但價格卻是裡面最高貴。強調整雙靴子皆由同一位師傅打造，並採用奢華頂級的天然橡膠製作，除了因為英國王妃愛穿之外，可以修飾雙腿線條比例，也是它深受許多女孩喜愛的原因。

Joules

1989年才創立的英國品牌Joules，可是目前提到最年輕的品牌，更被大眾稱為「平價版Hunter」。主打女性化的設計風格，像是雨靴後面會打蝴蝶結，或是有可愛的塗鴉畫風，因此受到非常多女生朋友的喜愛。除了雨靴之外，Joules所推出的商品涵蓋的服裝、飾品、鞋履及居家系列。

w.p.c

有在關注日本代購的人，應該對這個品牌不是太陌生，主打在雨具中注入時尚元素，可以成為女孩們穿搭的必備單品，可說是代購圈中的搶手貨，而它的雨靴只推出黑、棕、墨綠3個色選，但銷售成績可是好得驚人，許多穿過的人都說非常舒適、不會過度悶熱。

Palladium

最後是創立於1920年的法國品牌Palladium，起初以飛機輪胎起家，1974年推出品牌首款革命性軍靴後，便開始往鞋履產業發展。Palladium以中性運動風為主要設計，不論是男鞋、女鞋皆強調功能性，且帶有時髦的潮流感。梅雨季的來臨，穿上Palladium不只防水也不擔心會弄髒。

Onitsuka Tiger鬼塚虎

1949年由鬼塚喜八郎所創立的Onitsuka Tiger鬼塚虎，於2020春季全新發表原創FABRE CLASSIC鞋履，兼具環保意識與復古風潮，並注入日本職人工藝精神，選用具特殊紋理、防水、透氣、強韌、可回收的杜邦紙打造，分成低筒及高筒兩種不同鞋款。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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不能只知道Hunter！雨季別怕盤點8個雨鞋、雨靴品牌可以購入

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