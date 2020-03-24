fb ig video ETtoday search mobile

戴口罩不沾粉救星「定妝噴霧」　妝容變更清爽，控油超有感

> >

濕熱的天氣和溫度讓精心化好的妝容脫落，特別是現在需要長時間戴口罩，能幫助妝容牢牢抓住的「定妝噴霧」有如救世主，以下就來推薦2020年最新的定妝噴霧產品！

植村秀 無極限持久定妝噴霧

植村秀的「秒定妝控油噴霧」一直都是市場熱賣的產品，但植村秀根據消費者的一些回饋，持續做修正和更新，2020年推出了全新的「無極限持久定妝噴霧」，也將取代原本的秒定妝控油噴霧。

超細緻的水霧噴霧

使用過秒定妝控油噴霧的人多會反映：噴霧的水珠太大顆、控油效果雖強但使用後臉會有點緊繃。根據以上問題，無極限持久定妝噴霧做了修正，在噴霧水珠上，採用了全新型態「極細微米噴頭」，噴出來的水體明顯變得更加細緻輕盈，無須刻意保持距離，就能夠均勻地噴灑出水霧般的噴霧，也更能均勻服貼於臉部。

又控油、又保濕，超級持妝

在控油力上依舊保持優秀的效果，也升級成最新研發的「磁力吸油粉末」，比水分子還輕盈細緻，能將粉底服貼於肌膚，並持續吸附肌膚一整天分泌的多餘皮脂，比傳統刷蜜粉定妝的方式更輕盈、控油效果更出色，還能加強妝容的水潤度，更起來看有光澤。

因應秒定妝保濕力沒有那麼足夠的部分，將最新保濕科技成分融入定妝噴霧，小分子保濕精華會隨著噴霧均勻分布在妝容上，在臉上形成一道隱形、輕盈的定妝保濕膜，降低傳統定妝的厚粉感，搭配磁力吸油粉末，相輔相成的極效保濕控油力，讓持妝效果超有感。

使用Tips:

1.拉大約半個手臂和臉部之間的距離噴灑全臉
2.針對臉的「中間」、「左半邊」、「右半邊」三個位置，各噴灑一次
3.噴灑完後，靜置等待水珠變乾，切記不要用手去拍抹
4.乾性肌膚上妝完後，先用噴灑全臉定妝，靜置等待水珠變乾，再噴灑全臉作為後續持妝
5.油性肌膚上妝完後，先用蜜粉定妝後，再噴灑全臉作為後續持妝

價格：植村秀 無極限持久定妝噴霧100ml，NT$1,100
上市日期：2020.03.11 

Giorgio Armani 訂製光保濕亮顏定妝噴霧

Giorgio Armani在2017年推出的「訂製光保濕亮顏定妝噴霧」也是公認被推爆的產品，在台灣上市一年後銷售佳績便榮登全球No.1。2020年Giorgio Armani將其升級，除了延續原有的高保濕效果與獨家亮顏科技外，更添加了「玻尿酸保濕精華」搭配「清透持妝薄膜科技」，於肌膚表層形成細緻水膜，完美持妝且不粘膩，不改變底妝顏色及造成細紋卡粉。

獨家的「訂製光亮顏科技」能有效降低底妝粉感，讓妝感散發精緻微霧光澤；典雅的亞歷山大玫瑰水精華及接骨木花水不只保濕調理肌膚，怡人的香氣讓定妝同時紓壓，為了更符合現代的使用需求，容量設計更加輕巧好攜帶，搭配超細緻水氧噴頭，隨手一噴便能輕鬆替肌膚補水、鎖水再定妝。

價格：Giorgio Armani 訂製光保濕亮顏定妝噴霧100ml，NT$1,700
上市日期：2020.03.18

3INA高肌能甦活水噴霧

3INA的噴霧產品「高肌能甦活水噴霧」，原先就因為有感的定妝、持妝度，在小紅書好評洗版，2020年將成分做升級推出全新限定款，還一次推出三款香氣選擇：玫瑰Rose、櫻花Sakura、橙花Azahar。

更新了獨家研發的「極限顯色定妝科技」，添加天然植物精萃，一瓶結合保濕透亮、持久顯色、凝脂控油等三種功效，上妝同時兼顧保養。

使用Tips:

1.妝前先噴，為肌膚潤澤打底
2.妝後再噴，妝容更顯色、更持色定妝
3.補妝時噴，長效控油更持妝

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

YSL史上最美氣墊「恆久完美氣墊粉餅」，2016年上市以來歷年限定包裝一次看

2020母親節檔期限量彩妝，雪花秀限量「刺繡氣墊」、Bobbi Brown「孫藝珍眼影」、NARS「鏡光氣墊」

2020妝前打底推薦，盤點最新飾底乳/隔離霜/妝前乳，打造韓妞水煮蛋肌就靠它！

關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 定妝噴霧
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

ET Fashion

推薦閱讀

劉真來不及陪女兒長大　曾為她忍購物慾，卻無法為她穿上珍藏的美鞋

劉真來不及陪女兒長大　曾為她忍購物慾，卻無法為她穿上珍藏的美鞋

可能要追很久！史上最難撩3大星座　光是想搞懂水瓶就累翻

可能要追很久！史上最難撩3大星座　光是想搞懂水瓶就累翻

「一世代」哈利穿黑色網襪秀腿！跳脫性別造型讓人驚艷　女生們自嘆不如

「一世代」哈利穿黑色網襪秀腿！跳脫性別造型讓人驚艷　女生們自嘆不如

侯佩岑的「8小時輕斷食法」真的瘦很快　最高紀錄月減5公斤 怪奇比莉、香奈兒女士被扭成LOGO　Mike Frederiqo翻玩印花T潮人搶著穿 「劉真38歲遇到辛龍」愛情最美的模樣原來是：他對我非常好 頭髮一出門就變塌！濕氣不怕，「6招」讓油頭瞬間乾爽 凱特王子妃曬三代親子照鼓舞士氣　神複製媽媽容貌讓網友驚呆 6個愛佔朋友便宜的「寄生蟲損友」行為　最後一項不能原諒！ 2020母親節必買「限量加大版」保養神品！小黑瓶、青春露、精油潔面膏

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面