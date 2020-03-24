戴口罩不沾粉救星「定妝噴霧」　妝容變更清爽，控油超有感

濕熱的天氣和溫度讓精心化好的妝容脫落，特別是現在需要長時間戴口罩，能幫助妝容牢牢抓住的「定妝噴霧」有如救世主，以下就來推薦2020年最新的定妝噴霧產品！

植村秀 無極限持久定妝噴霧

植村秀的「秒定妝控油噴霧」一直都是市場熱賣的產品，但植村秀根據消費者的一些回饋，持續做修正和更新，2020年推出了全新的「無極限持久定妝噴霧」，也將取代原本的秒定妝控油噴霧。

超細緻的水霧噴霧

使用過秒定妝控油噴霧的人多會反映：噴霧的水珠太大顆、控油效果雖強但使用後臉會有點緊繃。根據以上問題，無極限持久定妝噴霧做了修正，在噴霧水珠上，採用了全新型態「極細微米噴頭」，噴出來的水體明顯變得更加細緻輕盈，無須刻意保持距離，就能夠均勻地噴灑出水霧般的噴霧，也更能均勻服貼於臉部。

又控油、又保濕，超級持妝

在控油力上依舊保持優秀的效果，也升級成最新研發的「磁力吸油粉末」，比水分子還輕盈細緻，能將粉底服貼於肌膚，並持續吸附肌膚一整天分泌的多餘皮脂，比傳統刷蜜粉定妝的方式更輕盈、控油效果更出色，還能加強妝容的水潤度，更起來看有光澤。

因應秒定妝保濕力沒有那麼足夠的部分，將最新保濕科技成分融入定妝噴霧，小分子保濕精華會隨著噴霧均勻分布在妝容上，在臉上形成一道隱形、輕盈的定妝保濕膜，降低傳統定妝的厚粉感，搭配磁力吸油粉末，相輔相成的極效保濕控油力，讓持妝效果超有感。

使用Tips:

1.拉大約半個手臂和臉部之間的距離噴灑全臉

2.針對臉的「中間」、「左半邊」、「右半邊」三個位置，各噴灑一次

3.噴灑完後，靜置等待水珠變乾，切記不要用手去拍抹

4.乾性肌膚上妝完後，先用噴灑全臉定妝，靜置等待水珠變乾，再噴灑全臉作為後續持妝

5.油性肌膚上妝完後，先用蜜粉定妝後，再噴灑全臉作為後續持妝

價格：植村秀 無極限持久定妝噴霧100ml，NT$1,100

上市日期：2020.03.11

Giorgio Armani 訂製光保濕亮顏定妝噴霧

Giorgio Armani在2017年推出的「訂製光保濕亮顏定妝噴霧」也是公認被推爆的產品，在台灣上市一年後銷售佳績便榮登全球No.1。2020年Giorgio Armani將其升級，除了延續原有的高保濕效果與獨家亮顏科技外，更添加了「玻尿酸保濕精華」搭配「清透持妝薄膜科技」，於肌膚表層形成細緻水膜，完美持妝且不粘膩，不改變底妝顏色及造成細紋卡粉。

獨家的「訂製光亮顏科技」能有效降低底妝粉感，讓妝感散發精緻微霧光澤；典雅的亞歷山大玫瑰水精華及接骨木花水不只保濕調理肌膚，怡人的香氣讓定妝同時紓壓，為了更符合現代的使用需求，容量設計更加輕巧好攜帶，搭配超細緻水氧噴頭，隨手一噴便能輕鬆替肌膚補水、鎖水再定妝。

價格：Giorgio Armani 訂製光保濕亮顏定妝噴霧100ml，NT$1,700

上市日期：2020.03.18

3INA高肌能甦活水噴霧

3INA的噴霧產品「高肌能甦活水噴霧」，原先就因為有感的定妝、持妝度，在小紅書好評洗版，2020年將成分做升級推出全新限定款，還一次推出三款香氣選擇：玫瑰Rose、櫻花Sakura、橙花Azahar。

更新了獨家研發的「極限顯色定妝科技」，添加天然植物精萃，一瓶結合保濕透亮、持久顯色、凝脂控油等三種功效，上妝同時兼顧保養。

使用Tips:

1.妝前先噴，為肌膚潤澤打底

2.妝後再噴，妝容更顯色、更持色定妝

3.補妝時噴，長效控油更持妝

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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