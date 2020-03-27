2020保養重點「讓臉部更乾淨」　7款美白精華淡斑、痘疤超有感

2020年的美白保養有兩大重點，一個是要「提亮臉色」、另一個就是「讓臉部更乾淨」，也就是要加強淡化臉上痘疤、斑點等局部瑕疵，現在就為大家整理今年推出的淡斑精華新品，包括Kiehl’s契爾氏、CLARINS克蘭詩、CLINIQUE倩碧、SHISEIDO資生堂、DECORTE黛珂、KOSE高絲、DR.WU通通有。

Kiehl’s契爾氏激光極淨白縮時全能安瓶

Kiehl’s 2011年推出的激光極淨白淡斑精華，被網友譽為發光精華，尤其是淡痘疤超有感。2020年推出新成員「激光極淨白縮時全能安瓶」，主打4倍急速淨透白，更高濃度的「激光活能C」成份能阻斷和分解黑色素、淡化斑點和肌膚瑕疵。加上3重角質更新煥白科技，幫助肌膚代謝角質並增加透亮感。但同時也有舒緩的沒藥醇，因此不用擔心過於刺激肌膚。

裡頭還有薰衣草精油，聞起來有舒服香氣。

克蘭詩氧氣亮白淡斑精華

之前的「櫻桃精華」智慧美白淡斑精華大受好評，克蘭詩今年全面升級這罐精華成為「氧氣亮白淡斑精華」，加入全新桃金孃萃取，搭配之前的加勒比櫻桃精萃，促進每一次深呼吸所吸入的氧氣在肌膚中能夠得到充分運用。

針對斑點，則以加勒比櫻桃果肉、有機海百合、斗篷草、有機接骨木等多種植物打造出「升級亮白配方」，應對各種成因的斑點，讓肌膚不單是透出光澤，還要勻淨無瑕。

倩碧超激光勻淨白淡斑精粹

適量的黑色素其實能防止紫外線的傷害，但現在從外在氣候到內在壓力都可能使黑色素過度形成及沉澱，產生斑點與痘疤。因此升級的「超激光勻淨白淡斑精粹」同樣採用倩碧專利的CL302極光C勻亮科技，將「CL302極光C亮白因子(包括維他命C醣甘、水楊酸、酵母粹取物、葡萄糖胺)」濃度變成兩倍，再搭配「黑色素阻斷因子」，讓肌膚能夠溫和代謝老廢角質，步步勻淨斑點，由裡而外淨、透、亮。

還可以搭配之前的「小C瓶」鮮萃瞬效安瓶高純度維他命C一起使用，倩碧首席皮膚科顧問David Orentreich醫師解釋：「早上使用維他命C可立即在肌膚表層發揮作用，讓膚色更明亮均勻且膚質更平滑。」所以可以早上用小C瓶、晚上用超激光勻淨白淡斑精粹。

資生堂激透光亮白淡斑精華

最經典暢銷的美透白雙核晶白精華2020年升級成全新的「激透光亮白淡斑精華」。新加入能有效淡斑的高精純4MSK，以及海百合萃取精華等成份，讓肌膚更明亮、更透光，如同櫻花盛開般由內而外綻放晶淬透嫩。全臉使用完之後，建議再按壓一次精華液塗抹於黑斑及雀斑上面，並畫圓塗抹按摩。

DR.WU潤透光淡斑精華液

DR.WU潤透光美白系列使用的「潤透光美白配方Glutalight™」，包含美白針常見的成份穀胱甘肽，搭配維他命C醣苷，抑制並阻斷黑色素生成，加上維他命B3、B5、B6、水飛薊植萃與小分子玻尿酸，美白之餘也兼顧了保濕。2020年新推出的「潤透光密集淡斑精華」，再搭配乙基維他命及煥顏更新寡肽，加強瓦解頑強色斑。還經過靜宜大學美白功效性實測28天，受試者淺層斑點面積平均減少17%，深層斑點面積減少7%，淡斑超有感。

黛珂瑩潤粹白擊黑瞬采精華

黛珂的美白一直以「麴酸」為關鍵成份，2020年推出全新進化的高濃縮淨白精華，更針對斑點下手。黛珂發現膚色不均、斑點成因都是因為「黑色素聚落」，因此以麴酸搭配全新開發的複合成份「瞬采淨白複合精華」，深入肌膚深處直擊黑色素，瓦解已形成的黑色素聚落，同時也防堵小斑點，讓肌膚實現乾淨透白。

高絲無限肌緻極光深白淡斑筆

和黛珂同屬高絲集團，因此美白主成份也是麴酸，在日本與台灣衛福部都是被認可的有效美白成份。最大優點是分子量比其他美白有效成份小，因此滲透力好，能直擊黑色素，深入肌膚底層預防黑色素的形成。今年推出「淡斑筆」更利用濃縮的加強保養， 集中狙擊斑點根源

2020美白淡斑精華推薦參考價錢

Kiehl’s契爾氏激光極淨白縮時全能安瓶28pcs，NT$3600

克蘭詩氧氣亮白淡斑精華30ml，NT$3,050、50ml，NT$4,100

倩碧超激光勻淨白淡斑精粹50ml，NT$3,650

資生堂激透光亮白淡斑精華30ml，NT$3,500、50ml，NT$4,800

DR.WU潤透光淡斑精華液20ml，NT$1,200

黛珂瑩潤粹白擊黑瞬采精華40ml，NT$4,650

高絲無限肌緻極光深白淡斑筆4g，NT$2,500

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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