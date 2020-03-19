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朴敏英、徐康俊同穿「奶奶風背心」　無害氣息激起異性好感度

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朴敏英、徐康俊搭擋演出的《天氣好的話，我會去找你》，以慢節奏講述朴敏英從大城市首爾回到鄉村地區北峴治癒心靈的愛情故事。朴敏英身為韓劇氣質女神，過去不管是在《她的私生活》或《金秘書為何那樣》皆是塑造幹練都會女性的風格，這回在新劇中以鄉村女孩的造型，超無害風格很能激起男生的保護慾。想招桃花的人，可以嘗試看看！

朴敏英飾演的「海媛」在劇中一開始為在首爾工作的大提琴老師，但大城市快節奏的步調、職場的緊繃氛圍，讓海媛緊繃又壓抑。此階段的她，服裝上呈現也以都會幹練風格為主，在顏色上也以深色系營造穩重的感覺，直到回到高中時期居住的北峴，才漸漸穿上多彩、粉嫩色系的服裝，以凸顯她漸漸打開心房的無害風格，「奶奶風背心」更是朴敏英、徐康俊劇中穿搭的重點單品。

首爾工作的大提琴老師：CLUB MONACO開襟衫搭配白色高領毛衣，搭配小耳環，營造出都會女性氣質

從首爾回北峴：奶茶色大衣搭配247 SOEUL格紋圍巾與VELEXTRA黑色梯形小包

《天氣好的話，我會去找你》朴敏英「奶奶風背心」穿出鄰家女孩感，無害氣息根本最佳桃花穿搭

定居北峴：「奶奶風背心」搭配高領上衣

毛線或是泰迪熊毛毛材質的背心，是「奶奶風背心」的真正精髓。要營造出海媛的無害風格的一大重點，內搭粉嫩色系的服裝，並掌握「高領毛衣」的搭配，更能穿出韓妞風格。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 朴敏英, 天氣好的話我會去找你, 穿搭
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