嫁對人幸福一輩子！4大星座男是「最佳好老公」　單身女孩先鎖定第一名

從相識到相戀兩人決定步入婚姻的過程十分不容易，而俗話說：「男怕入錯行，女怕嫁錯郎」，結婚後要與另一伴攜手度過一生，嫁對了人相互扶持體諒、生活幸福美滿，反之婚姻容易陷入危機，12星座中的最優良老公排名大公開！

TOP3 射手座

當真不是老安賣瓜、自賣自誇，說到安格斯認證的優質老公星座，射手座第三名真的當之無愧。雖然說火象系星座日子總是過得風風火火，喜歡呼朋友引伴吃喝玩樂，不過射手男比起白羊的瘋、獅子的狂，更屬於「心甘情願妻管嚴」的類型，會把老婆的話當作最高聖旨遵從，會把另一半當作吃喝玩樂相伴的第一把交椅！

雖然偶爾也很享受與一幫兄弟水裡來火裡去，一旦步入紅毯成為人夫，家就是射手最甜蜜的舒適圈，會用屬於自己的方式為老婆、為家庭作牛作馬。婚後的射手或許沒有天蠍那麼懂得製造浪漫，甚至當了人夫人父也無法停止白目任性與自我感覺良好，但射手甘心為家付出的一片真誠純真，也真的不輸其它11星座唷！

TOP2 水瓶座、天蠍座

完美老公排行中，我把兩個個性差異十分極端的星座排在了一起，並列亞軍，那就是水瓶座、天蠍座。水瓶座以理性出名，他們心思不見得細膩，卻是十分講理又好溝通之人，既然願意走入紅毯，就會如誓約所說：「願意生死苦樂永遠和你一起，愛惜你、尊重你、安慰你、保護著你」結了婚後的瓶子男就會一步一步實踐著誓約，既是好老公，也是最好的生活導師。

天蠍座則是絕對感性的動物，怕婚後日子孤單乏味的女孩，選擇蠍座就像選擇走入永遠不會全劇終的浪漫愛情悲喜劇情中，生活裡時時都有著驚喜小插曲，天蠍為另一半的浪漫付出，只有體驗過才知道啊！

TOP1 巨蟹座

雖然時代已經改變，聰明獨立女孩兒愈來愈多，「女怕嫁錯郎」的老觀念並不一定合時宜，不過對婚姻有憧憬的人來說，如果能一次快、狠、準遇到對的人，也算是投出一記幸福直球！12星座中，有個星座天生內建了強大的「老公模式」，不論婚前是怎樣的屁孩，結了婚就會快速壯大自己的肩膀，讓自己一夕長大，成為家人最強大的依靠，這個星座就是巨蟹座！

事實上所有巨蟹座都有著十分保守傳統的本性，組織一個家、培養國家幼苗，也是蟹蟹畢生的職志，特別是走入婚姻的蟹男們，最會燃燒自己照亮全家人，不僅責任感滿分，本身也是愛下廚打掃的新好先生、新好爸爸，建議此刻沒對象又想成為人妻的女孩，巨蟹座，真的可以！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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