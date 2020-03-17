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安格斯12星座一周運勢3/16-3/22　金牛、雙子、巨蟹「快閃桃花」多

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牡羊　3.21~4.20

單身羊座在本週感情上要多加把勁，單身者想得太多將會是愛情最大的絆腳石，只要能搞定自己，不要讓自己龜毛下去，那麼愛情其實就正向著你走來，單身者運勢極佳，機會很多而且十分容易成功。至於工作運勢有得加強，表現差強人意，需要的是長期的實力積累，等到了某種程度，自然就能看出自己的進步。

金牛　4.21~5.20

還沒從水星由逆轉順的節奏中站穩腳步，本週水星又將移到下一宮位，以致讓牛座呈現一個適應不良的狀態，而手邊閒雜瑣事太多佔去了你大部份的時間，讓你雖然一直在忙碌，但常常覺得不曉得在忙些什麼，有一點浪費時間的感覺。而此時人際關係熱絡，如果能投入其中也會覺得頗為有趣。桃花運頗為旺盛，不過一開始都只是小小的桃花，而且來得快去得也快。

雙子　5.21~6.20

本週雙子各方面表現搶眼，在金星、水星的助攻下，雙子工作如行運流水，外緣多，能順利進行。最讓雙子放不下的感情運勢，則釋出好消息，桃花機會多，但真正要往愛情發展的可能性卻很低，可能是環境的重重阻礙，總之愛情總是與你擦身而過，無法有更明確的發展。至於已經有戀情的，要注意一些現實面的難題。

巨蟹　6.21~7.21

本週對蟹座來說，任何事都可不能掉以輕心，尤其在工作上未來將進入一個不算輕鬆的時期，不能仗勢著此時自己的運氣看起來不錯，就打算矇混過關，事情九成沒有你想像中的容易，是一個需要拿出真本事的時期。感情上有可能遇見一閃即逝的意外桃花，倒也不失為生活中的有趣的回憶亮點。

獅子　7.22~8.22

本週獅子感情上將呈現著繽紛的樣貌，雖然好像有一些機緣的到來，或是突發的情懷，但是相對於獅子的積極態度，環境的回應是十分讓人失望的，頂多只能在愛情的邊緣徘徊，各種情意最後也只能歸於平靜，並沒能真的有什麼樣的進展。不過多了金星進駐，本週獅子人際運勢還算不錯，貴人運甚佳，如果能多交些朋友，未來也許有機會成為你的愛情貴人。

【星星教授安格斯2020/3/16-3/22星座運勢】金牛、雙子、巨蟹「快閃桃花」多，為生活添增亮點，但難發展正緣

處女　8.23~9.22

在忙完了各種瑣事以及該做的事情後，處女座總算能走入一段不必苦苦追趕時間的時期。只是雖然清閒許多，但也顯得有點缺乏衝勁，甚至於有些慵懶鬆散，想要做點什麼都是牛步前進，加上環境中又沒有什麼變動，可以說是較為平靜的時期。感情上互動顯得有些冷淡，不如之前來得熱絡。

天秤　9.23~10.22

本週秤座有金星、水星的加持，人際運勢還不錯，能與身邊朋友保持在相當熱絡的狀態下，也許有時秤座也會重色輕友，或是放人鴿子，但是大體上朋友們並不會太在意，是和大家開開心心在一起的時期，活潑直爽的秤座也會是朋友中的紅人。工作方面責任加重的你會變得越來越忙，可能會十分在意成果，更會盡全力達到自己的目標。

天蠍　10.23~11.22

在水星的引動下，蠍座感情運將開始平步青雲，雖然本週的你很受歡迎，但若期待著感情能開花結果，可能還是以失望居多，畢竟這事急也急不得。最近身邊出現的大多都是來得快去得也快的桃花運，能不能走向愛情，就要看個人當下的想法與行動了。至於工作上則在混亂後搞定了方向，將能進入十分平穩的時期。

射手　11.23~12.21

射手本週運勢閃閃發光，人氣表現亮眼，各方的友情與愛情讓你顯得春風得意，不管走到哪裡都容易交到朋友，甚至會成為人群中的焦點人物，不妨好好享受此時熱絡的互動，為自己打下良好的人脈基礎，也能幫你在日後工作上更多了溝通的渠道，只是這週要特別注意開銷，花費可能超過預期，小放縱將換來日後的拮据！

摩羯　12.22~1.19

延續上週行星變化帶來的正面力量，本週魔羯愈有自信愈好運，又忙碌又熱鬧的工作節奏下，不妨好好安排自己的時間，拿出行動力。出遊運極佳，是出門走走的大好時機。另外貴人運也是持續看漲，有需要求助的事項，往往都有人即時相助。至於愛情上就是沒有什麼實質的機會與進展，發展的機運極小。

水瓶　1.20~2.18

穩紮穩打不浮託的做事概念讓本週水瓶頗有2.0的優化表現，許多事情都顯得頗有餘裕，因為心念小、野心小，自然少了過去患得患失的緊繃感，讓你能擁有十分輕鬆的心情，可以好好的計劃一些想很久卻又沒空去做的事。而驛馬星運行下，此時的旅行將會十分的順心如意，甚至還會遇見許多意外的驚喜。

雙魚　2.19~3.20

太陽守護的最後一個週期裡，魚兒表現依舊可圈可點，特別是感情開紅盤，對單身者來說愛情運大開，成功的機會頗高，可以說是難得的好運時期，一定要好好把握！而已經有戀情的，隨著天氣愈來愈暖，愛情關係也會變得更為投入與熱情，如果能有相同的興趣，或喜歡同樣的東西，肯定有助於感情快速進展。只是工作上表現時好時壞，需要更有計劃的去增加自己的實力。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

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