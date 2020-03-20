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太妍、Irene改瘋「栗子棕」髮色！5款染完色澤超質感　不怕布丁頭過渡期

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最近太妍在自己的IG上釋出新歌《Happy》的預告美照，藏身花叢中的太妍不只更像精靈，搭配新換上的髮色根本就是仙女下凡！而除了太妍之外，最近許多韓星也紛紛換上超美的「栗棕髮色」，不只不需要漂，染完更是巨顯白，而且不會有可怕的布丁頭過渡期！

▲栗子棕髮色。（圖／美人圈）

#俞利：栗子紅棕髮色

▲栗子棕髮色。（圖／美人圈）

第一款就是少女時代俞利的栗子紅棕髮色啦！俞利因為屬於健康膚色，又是偏黃肌，所以如果髮色沒選好，很容易看起來反黑或是顯得暗沉沒氣色。但是栗子紅棕色是以紅、淺棕、深棕組合而成，所以不僅非常顯白、適合健康膚色染，紅色調也很提氣色，能夠中和黃肌的暗沉感！就算素顏出門也不奇怪～

#太妍：栗子橘棕髮色

▲栗子棕髮色。（圖／美人圈） 

第二位染栗棕髮色的就是我們即將出新曲的精靈女王太妍啦！太妍這次將頭髮染成栗子橘棕色，是一個非常活潑、適合春夏的顏色，髮色中帶有的橘棕調也很襯黃肌。這一款髮色很特別，他雖然看起來淺，但是卻不需要漂（如果頭髮漂過橘色調會更顯色），在陽光下更會帶有很漂亮的夕陽橘光感，讓人看起來就像在花園中飛舞的小精靈，難怪這麼適合精靈女王太妍啊！

#Irene：栗子深棕髮色

▲栗子棕髮色。（圖／美人圈）

Irene完全可以說是棕色系髮色的代言人！除了私底下幾乎都是以棕髮色出現，栗子深棕色更是他最常染的髮色～這一款髮色是最適合亞洲人的顏色，染起來不會太過突兀，看起來更有高級感，而且濃濃的棕色會襯出膚色的白嫩感，在光源下也會有很漂亮的栗色髮絲光！

#金惠允：焦糖栗子棕

▲栗子棕髮色。（圖／美人圈）

剛結束《意外發現的一天》的金惠允在劇中就是頂著這款髮色！不只看起來超減齡，還有甜甜的清純少女感，想要顯年輕，染這髮色就不會錯！焦糖栗子棕因為帶有一點奶奶的焦糖感，所以會更有女人味，加上栗色在黃肌上很顯白又沒有過渡期，就算褪色也只是讓焦糖感比較重，不會有可怕布丁頭！

#請夏：奶茶栗子棕髮色

▲栗子棕髮色。（圖／美人圈）

最近剛公開新曲《Everybody Has》的請夏在畫報中也以奶茶栗子棕髮色出現，這色不只是一個不挑膚色染的髮色，更是韓國時下很流行的髮色！因為它雖然屬於棕色系，但是顏色卻不會深到看不出來，也不會淺到看起來像台妹金～他在室內是一個很有質感、偏紅栗色的髮色；在室外就是一個很顯白，帶奶茶棕的栗色！雖然目前請夏從米蘭時裝週返韓後就在家隔離，但是已經確認檢查結果為陰性，粉絲們不用太擔心，可以好好支持請夏的新歌～

文／美人圈　圖／翻攝自IG@chungha_official、@taeyeon_ss、@yulyulk、@renebaebae、@hye_yoon1110

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

栗子棕, 髮色, 染髮, 頭髮, 髮型
fashion.net

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