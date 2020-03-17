【懶人包】肺炎波及　全球關店、停工最新消息一次看懂

時尚中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）延燒，讓全球消費產業進入不可預測的未知，為了防堵疫情，只得咬牙撐過去。《ET FASHION》隨時更新相關消息，包括哪些品牌關店、哪些活動暫停，以及相關的捐款、善舉等，在「懶人包」通通看清楚。

【精品時尚】

▲TORY BRUCH宣布暫時關閉全美、加拿大門市。（圖／翻攝自IG@toryburch、路透）



►TORY BURCH宣布關閉全美、加拿大門市 員工照常支薪網友讚賞（2020.03.17）

義大利與周圍國家接連爆發嚴重疫情後，最近幾日英、美的防疫狀況也越趨不樂觀。TORY BUCH於17日在官方IG上發表聲明與慰問：「希望你們與你們所愛的人都平安，我們將關閉美國與加拿大的所有門市直到3／29。」也表明了門市員工能夠正常領到薪水，消費者們更不用太擔心，網站與客服將持續運作，期許世界能共度難關。

►GUCCI、BALENCIAGA大陸關店過半！BURBERRY坦承影響恐大於SARS時期（2020.02.13）

GUCCI母公司開雲集團（Kering）旗下還包括了BALENCIAGA、SAINT LAURENT等知名品牌，在大陸、香港超過半數門市已暫停營業。另外，BURBERRY與COACH等品牌也坦承受到波及，甚至比2003年SARS時期更嚴重。

【運動潮流】

▲Nike3／15起關閉北美、歐洲以及紐澳所有商店。（圖／記者鄧光惟攝）



►防疫情擴散！Nike關閉美歐紐澳全門市、Under Armour暫停營業188間分店（2020.03.16）

Nike從3／15起正式關閉北美、歐洲以及紐澳所有商店直到3／27為止，想購買的民眾可以透過Nike官網、Nike App進行挑選，不過，目前包括日本、南韓、台灣以及大陸在內的部分亞洲地區會持續營業，但會受到高度的監控與入門檢查，以防止新冠肺炎擴大。

Under Armour也跟進採取相關措施，從3／16開始到3／28為止，北美的188間分店都會暫停營業，並且在聲明中說：「公司提供在家工作與彈性工作時間，以保護我們的員工與各位客戶的健康。」



►Supreme關店潮！傳全球實體店為防疫停業，預計官網購物將塞爆 （2020.03.15）

潮流地位最崇高的Supreme因疫情擴大，已於紐約、洛杉磯、巴黎、倫敦店面貼出暫停營業的公告，基於健康與安全，即日起暫時關閉全球分店，包括洛杉磯、舊金山以及日本六間分店，至於何時會恢復正常營業，還有待日後官方另行通知。

【鐘錶珠寶】



▲勞力士向員工宣布關廠10天，震撼錶界。（圖／達志影像／美聯社）



►勞力士宣布關廠！不敵新冠肺炎衝擊 瑞士鐘錶龍頭忍痛決定 （2020.03.17）



新冠肺炎疫情燒進瑞士，讓龍頭鐘錶品牌勞力士（Rolex）不得不考量全體員工的健康與安全，破天荒發出即日起將關閉日內瓦、比爾與Crissier三處的製錶廠至3月27日，但目前時程僅是暫定，返回錶廠復工的時間可能依疫情狀況而定。

【大秀活動】

▲新冠肺炎（COVID-19）蔓延，香奈兒宣佈暫停於北京與倫敦登場的工坊系列大秀。（圖／品牌提供）



►疫情蔓延太快！香奈兒急忙喊停倫敦大秀：情況非常不穩定 （2020.03.17）



新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全球精品業，義大利也失守，CHANEL（香奈兒）原先在上個月決定暫停原定5、6月北京登場的2019/20早秋高級工坊大秀，沒想到短短一個月內疫情蔓延之快，而後於17日趕緊再發聲明：「倫敦大秀也會延後到適當時機」。

►鐵齒破功！MET Gala不敵新冠疫情確定延期 （2020.03.17）



原本將於5月4日如期舉行的2020 MET Gala，於紐約時間16日由「時尚惡魔」美國版《VOGUE》總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）親口證實將延期，但具體時間尚未公布，因為疫情未明朗，且要重新與明星、設計師等時尚圈人士約時間，是件大工程。

►新冠疫情衝擊+1 佳士得關辦公室、紐約與巴黎拍賣延期（2020.03.16）

國際拍賣行佳士得（Christie’s）宣布原訂3月至4月間在紐約與巴黎舉辦的多場拍賣將延期，目前時程未定；而即日起為確保員工與顧客健康安全，關閉巴黎、紐約、羅馬、慕尼黑、杜拜等26處辦公室，但倫敦與台北辦公室不受影響。

►台北101關閉2樓空橋入口 「僅1樓進出」落實量體溫、酒精消毒 （2020.03.14）

為防範新冠肺炎（COVID-19）疫情，台北101於14日宣布關閉君悅、世貿的2樓空橋通道，僅開放1樓信義大門與其他出入口，並透過紅外線測溫儀、酒精消毒等防疫措施，讓顧客可以安心購物用餐。

►GIORGIO ARMANI 杜拜早春秀「半年內無望」：保守等到11月 （2020.03.09）

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，隨著時裝周在艱難中落下帷幕，影響還未平息，緊接著來到的早春大秀也慘遭波及；GIORGIO ARMANI原定於4月19日登場的早春度假大秀也暫定推遲到11月發表，品牌在聲明中提到：「考慮到所有參與此次旅行的工作人員、顧客們，這項措施出發點是為了預防一切發生的可能」。VERSACE原定於5月16日在美國舉辦早春度假系列大秀，目前也已經忍痛喊卡，品牌表示：「優先考慮員工安全，決定正式推遲大秀。」

►台北101「垂直馬拉松」宣佈延期 民眾肯定：準備時間變多了（2020.03.06）

台北101表示，因應新冠肺炎疫情、避免群聚感染、保障選手健康，將延後舉辦今年度的「台北101垂直馬拉松」，並將據中央流行疫情指揮中心公布之疫情發展，調整、評估後續舉辦日期及相關期程，並也在官方粉絲團正式公告。

►「影響2萬人」PUMA 螢光夜跑確定停辦！ 官方忍痛：防疫優先 （2020.03.04）

新冠肺炎（COVID-19）影響之大，原定於4月4日台北及11日高雄所舉辦的「 2020 PUMA 螢光夜跑」將會有兩萬多名跑者集聚，4日一早通過官方宣佈：「停辦2020年度賽事，對前線人員致上最深的敬意。」

►巴黎時裝周／agnès b.與A.P.C.投震撼彈「取消大秀」 大陸設計師停展史上最冷清 （2020.03.03）



義大利確診病例持續衝高，連帶時裝盛事巴黎時裝周也遭殃，法國品牌agnès b.與A.P.C.原定於2日登場，目前已經宣佈取消，另外包括Jarel Zhan和Masha Ma在內的6位大陸設計師也暫停展覽，讓時裝界蒙上一層陰影。

►2020瑞士錶展全掰掰！ 百年巴塞爾錶展不敵新冠肺炎延至明年1月 （2020.02.28）

隨著新冠肺炎疫情全球爆發，瑞士巴塞爾鐘錶珠寶大展（BASELWORLD）終於做出決定，將原定於4月30日至5月5日舉辦的2020年錶展，「延後」至明年1月28日至2月2日舉辦，是這場百年歷史的展覽前所未見的更動。而原定於4月25日至29日在日內瓦舉辦的Watches & Wonders錶展，也因新冠肺炎疫情延燒取消本屆錶展，但大會仍樂觀表示，已著手準備2021年的錶展了。

►新冠肺炎衝擊拍賣市場 蘇富比宣布香港春拍延至7月（2020.02.24）

國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）原定趁勝追擊於4月3至8日舉行香港春季拍賣會，受新冠肺炎疫情影響，不得不改變既定時程，蘇富比亞洲區行政總裁程壽康發出聲明表示：「現當代藝術多場主要拍賣將繼續舉行，但將移師紐約上拍；而其餘各場春季拍賣則延期至7月初在香港舉行。」

►武漢肺炎波及台灣品牌 夏姿忍痛「12年來首次」取消巴黎大秀（2020.02.11）

疫情不見減緩趨勢，連帶影響二、三月的時裝周行程，對此，台灣設計師品牌夏姿‧陳 （SHIATZY CHEN）2020秋冬巴黎時裝大秀正式宣佈取消，官方提到：「我們對於疫情的蔓延深感遺憾，也感謝前線醫護人員的辛勞。在這個非常時期，我們考慮到公共衛生以及實際宣傳效應的問題，與法國時裝公會達成共識，本季將取消作秀以不同於以往的形式發表2020秋冬新系列」。

►武漢肺炎燒進精品圈！ Swatch集團停辦Time to Move錶展（2020.02.04）

全球最大鐘錶集團Swatch Group宣布，停辦原定3月4日至6日於蘇黎世舉辦的Time to Move錶展，將改由各國市場舉辦活動方式呈現新錶。

【慈善義舉】

▲法國精品集團LVMH老闆阿諾宣布旗下美妝部門將投入乾洗手生產行列。（圖／達志影像／美聯社）

►DIOR、嬌蘭生產乾洗手！LVMH集團動員 捐法國公衛機構抗疫 （2020.03.16）

LVMH集團有鑑於口罩、乾洗手等防疫物資大缺貨，宣布動員旗下美妝品牌如Dior、嬌蘭（Guerlain）、Parfums Givenchy，將投入生產乾洗手，免費提供給法國的公衛機構。

►義大利人帶頭自救！GUCCI執行長捐款340萬，PRADA女士捐設重症病房（2020.03.17）

新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球，並在義大利造成了嚴重的疫情擴散，義大利奢侈品牌GUCCI 的執行長馬可畢薩力（Marco Bizzarri）以個人名義捐款10萬歐元，給位於義大利北部的艾米利亞羅曼尼亞地區衛生醫療體系與機構，提供八間醫院的協助

16日Prada 集團（Prada S.p.A.）的聯合執行長Prada女士和Bertelli 先生以及集團主席Mazzi先生，也宣布共同捐贈了各兩套完整的重症加護病房及心肺復甦病房，提供米蘭三間主要醫療院所，作為新型冠狀病毒病患緊急治療使用。

►「最強網紅」24小時籌得億元援助疫情！粉絲心疼：她家人剛走（2020.03.11）

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延到全球，各大精品紛紛伸出援手，定居於米蘭的「第一網紅」的Chiara Ferragni也不例外，先是透過IG發起募款，自掏腰包捐出10萬歐元（約340萬台幣），而後5小時就有5萬人響應，目前金額已超過一億台幣相當可觀。

►慰勞醫護人員 The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜（2020.03.12）

新冠肺炎疫情持續延燒，全台醫護人員每天都繃緊神經，守護台灣人民的安全。為了體恤醫護人員的辛苦，The Body Shop推出相關活動，即日起至3月31日，醫護人員只要憑工作證到門市，就可以免費獲得天然茶樹精油加上大麻籽護手霜（價值230元）。

►精品助防疫／DG捐款未透露金額 GUCCI創意總監手繪繁星好暖心（2020.02.18）

DOLCE&GABBANA於2月17日在IG上宣佈捐助義大利Humanitas University做研究，但並未同步發表在微博官方帳號上，也未透露到底捐了多少錢；GUCCI創意總監Alessandro Michele也特地在官方微博寫下：「願愛守護所有希望，有星星的地方，愛就與你同在，我們一起等待陽光燦爛的時刻。」並且配上了親自手繪的插畫，以綻放光芒的五角星包圍了寫著「ALE」字樣的愛心，親力親為替大家打氣。

►張淑芬畫作登蘇富比拍賣 所得全數捐疾管署抗疫英雄（2020.03.04）

面對疫情挑戰，蘇富比扛起企業責任，將於4月16日移師紐約舉辦的現代藝術晚間拍賣，呈現3幅慈善作品，包括台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬的油畫作品《希望之源》，以無底價方式起拍鼓勵買家競投，所得將全數捐給台灣衛生福利部疾病管制署，為第一線檢疫工作人員及相關檢疫醫療單位購買必需補給及營養品。

►Jurlique推25分鐘「奢華護手療程」，醫護人員「免費體驗」（2020.02.26）

以玫瑰護手霜廣受好評的Jurlique在2月26日宣布為了感謝全台醫護相關人員，在防疫非常時期鎮守崗位，特別推出25分鐘免費護手療程，邀請醫護工作者於限定期間到櫃，享受放鬆的紓壓片刻。