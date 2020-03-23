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朴敏英34歲扮學生妹零違和！火辣身材靠6招保養術，秘訣是「蘋果」

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不久前朴敏英在IG發文，難得的露出性感小蠻腰！這精緻的身材曲線讓人羨慕不已，很難相信她今年已經34歲了！

不只身材管理讓人佩服，在朴敏英和徐康俊的新劇《天氣好的話，我會去找你》中，兩人的「年齡差」也引起網友熱議，雖然兩人在戲中同齡，但戲外竟是「相差7歲的姊弟」，甚至飾演起學生一角時絲毫無違和！究竟她凍齡的白嫩牛奶肌和犯規的身材是如何保養，讓我們一起往下看吧！

朴敏英保養秘訣1：一天八杯水

喝水是養出光滑皮膚的一大關鍵，但要規律喝水卻不是件容易事！朴敏英的小秘訣就是將每天的飲水量分八次飲用，除了能更輕易的喝足所需水量，還能讓皮膚時時刻刻維持在保濕狀態下，幫助身體排出不必要廢物，改善肌膚乾燥、暗沉的問題。另外，她也會以紅蔘、蒲公英汁等食品補充營養，或是多喝檸檬水補充維生素C，幫助肌膚維持Q彈白皙。

朴敏英保養秘訣2：一天一片面膜

其實許多女明星都是面膜控呢！朴敏英就分享自己堅持每天敷一片面膜來養皮膚，平時挑選補水保濕款，而面對拍戲或活動前一天時，則改敷美白面膜，讓皮膚能更透亮上鏡。

▲朴敏英保養瘦身。（圖／美人圈）

朴敏英保養秘訣3：充分睡眠

身為演員，雖然因拍戲經常會熬夜、日夜顛倒，但充足的睡眠依舊是養皮膚的關鍵！因此，只要一找到時間空擋，她便會抓緊機會補充睡眠。

朴敏英保養秘訣4：定期按摩

朴敏英曾說過自己其實很容易水腫，且一胖就先胖在臉上，因此居家保養時會特別針對臉部、脖子做按摩、去水腫外，也會定期到按摩店做全身按摩，這樣不僅能放鬆，還能按到特別的穴位，加強去水腫的效果。此外，飲食上也會有所克制，像是少吃精緻澱粉、蛋糕這類的食物，多吃香蕉、粗糧等原型食物。

▲朴敏英保養瘦身。（圖／美人圈）

朴敏英保養秘訣5：嚴格的身材管理

為了鏡頭上好看身材，朴敏英經常現身在健身房，而她也曾在SBS電視台的《一夜的TV演藝》節目中提到，在家時她會跳舞、做許多伸展運動，來讓自己隨時維持在最佳體態。

另外，在拍戲的空擋或是休息時間，朴敏英會盡量讓自己多走動、走樓梯取代搭電梯，並在走路之後多多踮腳拉筋，讓小腿的線條更緊實好看。

朴敏英保養秘訣6：大絕招「蘋果減肥」

除了運動鍛鍊之外，朴敏英曾經公開的「蘋果減肥法」，也在韓網上也掀起一陣熱議！這款減肥法是許多女星殘酷瘦身菜單中，較為平易近人的一款！

蘋果纖維質多、飽足感又能維持許久，還能促進腸胃蠕動，確實是出了名好處多多的食物。而蘋果減肥做法在於連續三天只吃「蘋果」，但不限數量與餐數（意思是肚子餓時就吃蘋果，想吃多少都沒關係！），但因為做法較為激烈，建議間隔一個月實行一次即可。

看完朴敏英的凍齡秘訣，能發現很關鍵的一點在於「水分控制」！皮膚要喝飽水，但身體避免水腫，再搭配上健康飲食與身材管理，我們也能成為水做的美女～

文／美人圈　圖／翻攝自youtube@나무엑터스 NAMOOACTORS Official

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

朴敏英, 保養, 減肥, 飲食, 身材
fashion.net

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