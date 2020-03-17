太妍雙丸子頭回歸瞬間減齡！5款超嫩「花朵系編髮」，手殘也學得會

太妍在3月9日生日當天以新曲《Happy》回歸，前幾天才剛在IG釋出很仙的花絮美照，今馬上從精靈女王搖身成為綁雙丸子頭的「金三歲」～真的萌死所有人！不過除了雙丸子頭之外，其實還有很多浪漫編髮是很簡單、日常就可以綁，綁完更是讓你甜得像朵花的造型！

#雙丸子頭+小髮夾

在 Instagram 查看這則貼文 이혜주（@heyjoo_lee）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 16 日 上午 1:55 張貼

第一款就是超可愛的雙丸子頭變化款！相信有追韓流的女孩應該知道，髮夾、髮飾等裝飾小物最近在韓國超級夯～而很多韓妞在綁丸子時就會搭配這些小髮夾，只要綁完之後夾上包頭，就可以輕輕鬆鬆讓造型看起來很潮，但又很有新意，不怕一出門就撞髮型！

#蝴蝶結公主頭

第二款就是手殘黨必學的搭配法！只要簡單的綁一個公主頭，並拿手邊的絲巾或是髮夾綁在頭髮上，就可以讓你的造型看起來很甜美，但是又很整齊、不凌亂。如果想要多一點變化的女孩，也可以用三股辮搭配公主頭，最後夾上幾根髮夾就大功告成！

#泡泡辮

在 Instagram 查看這則貼文 （@suta_tm7）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 29 日 上午 2:05 張貼

泡泡辮也是一個手殘黨一學就會，不需要什麼技巧就可以讓頭髮很有型的編髮！只要準備多個髮圈，並將馬尾一圈一圈綁起來就完成了～如果想要頭髮看起來比較有趣的女孩，可以準備一系列同樣顏色或同造型不同顏色的髮圈，綁在頭髮上就會看起來很吸睛又多了一點可愛俏皮！

在 Instagram 查看這則貼文 asumi_selfhair（@asumi_selfhair）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 12 日 上午 3:41 張貼

#花朵半丸子頭

在 Instagram 查看這則貼文 asumi_selfhair（@asumi_selfhair）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 26 日 上午 2:24 張貼

半丸子頭已經夯到不能再夯，想要綁半丸子頭，又不想要落入俗套、跟別人撞髮型的女孩，一定要試試日韓妞很愛的這種綁法！第一種是在綁完半丸子後，用絲巾或是綁帶將辦丸子頭綁起來，並在半丸子上打一個蝴蝶結即可！

在 Instagram 查看這則貼文 北川 貴憲 TAKA アーティスト（@takanori.kitagawa）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 7 日 上午 4:19 張貼

第二種比較困難，但是綁完就會是超浪漫的花朵半丸子！首先先以髮圈綁出一個小球型，且不要將髮尾收乾淨，接著從兩邊拉出兩條小馬尾，繞兩圈後在丸子頭上交叉綁住，再繞進髮圈中就完成。最後將丸子反覆拉出髮絲，就會像可愛的花苞開出一朵一朵的花瓣一樣！

#馬尾+髮帶繞圈

最後就是俐落又率性的馬尾綁帶！這一個髮型也很簡單～只要先綁好一根馬尾，接著將準備好的緞帶、絲巾等一圈一圈繞上馬尾，最後在髮尾處綁上可愛的蝴蝶結就大功告成！

在 Instagram 查看這則貼文 【クセ毛&やわらかヘア】徳永恵里 ✂︎美容師（@toku_eri）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 29 日 下午 3:16 張貼



這一款髮型如果想要甜美一點，可以綁在耳側，如果想要帥氣一點，可以將馬尾綁緊，並且不要拉出任何髮絲～加上最後髮尾的蝴蝶結，會讓造型看起來率性但不失女人味！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@taeyeon_ss

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