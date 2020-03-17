fb ig video ETtoday search mobile

太妍雙丸子頭回歸瞬間減齡！5款超嫩「花朵系編髮」，手殘也學得會

> >

太妍在3月9日生日當天以新曲《Happy》回歸，前幾天才剛在IG釋出很仙的花絮美照，今馬上從精靈女王搖身成為綁雙丸子頭的「金三歲」～真的萌死所有人！不過除了雙丸子頭之外，其實還有很多浪漫編髮是很簡單、日常就可以綁，綁完更是讓你甜得像朵花的造型！

▲太妍丸子頭。（圖／美人圈）

#雙丸子頭+小髮夾

第一款就是超可愛的雙丸子頭變化款！相信有追韓流的女孩應該知道，髮夾、髮飾等裝飾小物最近在韓國超級夯～而很多韓妞在綁丸子時就會搭配這些小髮夾，只要綁完之後夾上包頭，就可以輕輕鬆鬆讓造型看起來很潮，但又很有新意，不怕一出門就撞髮型！

#蝴蝶結公主頭

第二款就是手殘黨必學的搭配法！只要簡單的綁一個公主頭，並拿手邊的絲巾或是髮夾綁在頭髮上，就可以讓你的造型看起來很甜美，但是又很整齊、不凌亂。如果想要多一點變化的女孩，也可以用三股辮搭配公主頭，最後夾上幾根髮夾就大功告成！

#泡泡辮

泡泡辮也是一個手殘黨一學就會，不需要什麼技巧就可以讓頭髮很有型的編髮！只要準備多個髮圈，並將馬尾一圈一圈綁起來就完成了～如果想要頭髮看起來比較有趣的女孩，可以準備一系列同樣顏色或同造型不同顏色的髮圈，綁在頭髮上就會看起來很吸睛又多了一點可愛俏皮！

#花朵半丸子頭

半丸子頭已經夯到不能再夯，想要綁半丸子頭，又不想要落入俗套、跟別人撞髮型的女孩，一定要試試日韓妞很愛的這種綁法！第一種是在綁完半丸子後，用絲巾或是綁帶將辦丸子頭綁起來，並在半丸子上打一個蝴蝶結即可！

第二種比較困難，但是綁完就會是超浪漫的花朵半丸子！首先先以髮圈綁出一個小球型，且不要將髮尾收乾淨，接著從兩邊拉出兩條小馬尾，繞兩圈後在丸子頭上交叉綁住，再繞進髮圈中就完成。最後將丸子反覆拉出髮絲，就會像可愛的花苞開出一朵一朵的花瓣一樣！

#馬尾+髮帶繞圈

最後就是俐落又率性的馬尾綁帶！這一個髮型也很簡單～只要先綁好一根馬尾，接著將準備好的緞帶、絲巾等一圈一圈繞上馬尾，最後在髮尾處綁上可愛的蝴蝶結就大功告成！


這一款髮型如果想要甜美一點，可以綁在耳側，如果想要帥氣一點，可以將馬尾綁緊，並且不要拉出任何髮絲～加上最後髮尾的蝴蝶結，會讓造型看起來率性但不失女人味！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@taeyeon_ss

【延伸閱讀】

朴敏英再次裝嫩成功！《天氣好的話，我會去找你》造型超嫩，主演7部劇髮型都超好評(beauty美人圈)

髮型師推薦5款最強「短下巴瀏海」髮型！扁平側臉out，拯救內縮下巴、五官立體感爆棚！(beauty美人圈)

太妍「栗子棕」髮色是仙女下凡！2020韓星最夯栗棕髮色推薦，不需漂、巨顯白、零過渡期(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

太妍, 丸子頭, 綁髮, 髮型, 編髮
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

勞力士宣布關廠！不敵新冠肺炎衝擊　瑞士鐘錶龍頭忍痛決定

勞力士宣布關廠！不敵新冠肺炎衝擊　瑞士鐘錶龍頭忍痛決定

Dappei／《梨泰院Class》金多美高EQ還很會穿衣服　5種單品搭出帥妹風格

Dappei／《梨泰院Class》金多美高EQ還很會穿衣服　5種單品搭出帥妹風格

慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜

慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜

劉以豪連續5天與韓國男神錄製「無劇本」實境節目　直喊：太真實了 3月韓劇清單追起來！《李屍朝鮮》第二季終於開播、靈異驚悚劇《謗法》爆好評 4點證明交往已經進入「舒適期」　全中就離老夫老妻不遠了 「後天性內向者」4大特質：並非害羞，是合不來的人根本懶得聊 控制狂情人的5個小徵兆　看似甜蜜卻可能是致命毒藥！ 迪士尼15句經典正能量語錄　「對的那條路，往往是最難走的」 孫藝珍、金多美撞衫啦！一個霸氣女王、一個柔美滿點都超級好看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面