《梨泰院Class》金多美變裝秀必學！小心機透膚襯衫、套裝件件實穿

▲《梨泰院Class》劇中金多美實用穿搭受矚目，所有女孩都該學。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

熱播韓劇《梨泰院Class》進入倒數階段，劇中人物造型更是引發不少迴響，像是趙以瑞（金多美飾）的少女穿著相當值得仿效，第14集中就以FENDI 早春系列灰色設計套裝亮相，而後一秒切換自如運用透膚襯衫打造職場俐落感。

▲金多美在14集演繹FENDI 早春系列灰色設計套裝 。（圖／品牌提供）

金多美在《梨泰院Class》中飾演執著追愛的少女，穿搭上更是集集精彩，第14集中金多美換上FENDI 早春系列灰色設計套裝，一件式剪裁相當俐落，賦予收腰層次彰顯身材，而大開襟搭配落肩寬袖十分率性絲毫不顯累贅，穿在金多美身上仿佛有九頭身效果，原因就在於收腰設計區隔身材比例，讓嬌小女孩們也能輕鬆上身。

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▲金多美換上MSGM金蔥襯衫展現職場俐落感，NT$24,300 。（圖／品牌提供）

而後換下套裝，金多美的辦公室穿搭選擇了義大利品牌MSGM 2020春夏系列襯衫，在原有的透膚視覺上加入了點點金蔥材質，行走之餘相當閃耀，整體造型遊走於浪漫與成熟之間，剪裁上再配合寬袖和緊袖口產生對比，金多美也在下方搭配皮褲展現率性，成為多變的混搭單品。

▲A-Lin也在演唱會中演繹了MSGM蕾絲單品 。（圖／品牌提供）



另外，天生歌姬A-Lin也在演唱會中演繹了MSGM本季蕾絲單品，以白色套裝營造創意總監Massimo Giorgetti一貫的俐落風範，滿版效果結合印花，視覺上層層堆疊不顯枯燥，迎合不同場合的時尚度。

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