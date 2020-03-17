雪炫新畫報馬甲線、腹肌辣翻！剛出道曾是肉肉女　狂瘦13kg的秘訣大公開

雪炫在韓國有最強CF女王之稱，其中一個原因就是因為他的真人跟畫報上幾乎零差別！說他是生圖殺手完全不為過～而最近雪炫更在IG上PO出自己為NIKE拍攝畫報的「未修圖」花絮照，那個腹肌、馬甲線一露出，就讓人驚呼是完美身材～不過雪炫其實剛出道時也有過60公斤的黑歷史，一起來看看他是怎麼不節食就瘦下13公斤！

雪炫剛出道時因為身材被批評了很多次，那時的他顛峰期甚至達到167公分、60公斤的體重，雖然在普通人身上是正常身材，但因為上鏡很容易膨脹身材，加上雪炫的骨架又比較大，所以很容易比身旁其他女星看起來更大隻！不過也因此給雪炫動力，讓他一次瘦下13公斤，成為韓國的廣告代言女王！

雪炫瘦身TIPS1：想吃的東西都吃，控制量即可

在 Instagram 查看這則貼文 김설현（@sh_9513）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 13 日 上午 8:55 張貼

雪炫參加韓綜《認識的哥哥》時談到網路上流傳很多「雪炫瘦身法」、「雪炫瘦身菜單」、「雪炫節食」等的文章、教學，最常見的就是雪炫一天只吃雞胸肉、地瓜和水煮蛋，但雪炫表示那些都是騙人的XD！他說自己才不會只吃這些東西，而且他也愛吃炸雞、高熱量食物。

在 Instagram 查看這則貼文 김설현（@sh_9513）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 3 日 上午 3:43 張貼



但是！很重要的一點是，雪炫說雖然她喜歡，但是會注意攝取量！如果很想吃雞腿，就會把吃的量減半，這樣既能夠安心吃，又不容易發胖～他表示自己也試過節食瘦身，但是節食過後爆發的食慾跟心情低落反而讓他的瘦身效果不佳～因此現在減肥都是想吃的東西就吃，也會搭配少量多餐的方式進食，這樣能夠讓身體充分消化熱量，不挨餓也比較不容易暴飲暴食。

雪炫瘦身TIPS2：以馬鈴薯代替薯條

在 Instagram 查看這則貼文 김설현（@sh_9513）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 24 日 上午 5:16 張貼

雖然雪炫說自己愛吃高熱量食物，但如果真的有拍攝、回歸，需要維持身材時，還是會稍微控制飲食。比如想要吃薯條時，就將薯條替換成他的原料－馬鈴薯，想吃炸天婦羅，那就選擇幾乎沒熱量的魷魚，吃魷魚天婦羅，這樣就算在減肥期，心情也會比較好！

雪炫瘦身TIPS3：看著自己漂亮的照片努力

在 Instagram 查看這則貼文 김설현（@sh_9513）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 19 日 上午 10:10 張貼

除了飲食上稍微節制之外，在回歸前雪炫也會一直看著自己漂亮的照片，並告訴自己「要變成這麼美的樣子」，然後努力地運動～剛開始瘦身的女孩可以找一組自己喜歡的藝人的辣照，並激勵自己朝著這個目標努力，瘦身也會更有動力！

雪炫瘦身TIPS4：減肥期間自製檸檬汁、蔬果汁排毒

在 Instagram 查看這則貼文 김설현（@sh_9513）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 2 日 上午 6:27 張貼

雪炫本身就是喝水達人，常常看見她水壺不離身～不過除了多喝水，提高身體代謝的效果之外，在回歸期間，雪炫也會自製檸檬汁、綜合蔬果汁幫身體排毒！每天早上喝一杯不只能夠幫助脂肪燃燒，還能夠有效排毒～讓腸道通順，改善便秘、水腫的狀況。

雪炫瘦身TIPS5：嘴饞時吃低卡零食、水果

在 Instagram 查看這則貼文 김설현（@sh_9513）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 19 日 下午 6:49 張貼

當然在瘦身期還是會有忍不住想吃零食、嘴饞的時候，因此雪炫就會準備小番茄、堅果等熱量較低的零嘴或是水果，讓自己可以解解饞，也不用擔心零食熱量過高導致發胖！

雪炫瘦身TIPS6：一天一運動

在 Instagram 查看這則貼文 김설현（@sh_9513）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 10 日 下午 6:38 張貼

雪炫說自己因為很愛吃，所以也非常認真運動！基本上沒有一天是不運動的～而他的運動方法則是，一開始先熱身10分鐘，做一些伸展運動，接著會做1小時的皮拉提斯，最後再以運動滾輪拉伸、按摩全身15分鐘。

文／美人圈 圖／翻攝自IG@sh_9513、네이트판、중앙일보、인벤

【延伸閱讀】

4步瘦大腿圍、提高臀位動作！一個月擁有大腿縫、黃金比例長腿，下半身有感塑形！(beauty美人圈)



「腳踝粗」是下半身顯胖元兇！一天5分鐘瘦腳脖子運動，一週小腿有感變超細！(beauty美人圈)



4步瘦大腿圍、提高臀位動作！一個月擁有大腿縫、黃金比例長腿，下半身有感塑形！(beauty美人圈)



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。



