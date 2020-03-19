朴敘俊逗點瀏海到栗子頭都引發模仿潮！回顧6部主演韓劇髮型

《梨泰院CLASS》朴敘俊那顆「栗子頭」最近真的好紅！好多男生都跑去剪了同款髮型，但真的不是每個人都能成功變身朴世路的。回顧朴敘俊過去韓劇中的髮型，從逗號瀏海、中分到油頭，幾乎都沒有朴敘俊無法駕馭的髮型，每部劇都創造出新的「男友Look」！

《梨泰院CLASS》朴敘俊「栗子頭」爆紅！

朴敘俊剛剪栗子頭時，好多人都很不習慣。不過這顆頭配上《梨泰院CLASS》世路單純的微笑，真的越看越有魅力！

最近也有好多男生都去剪了和朴敘俊一樣的髮型，但栗子頭看起來簡單，其實很難駕馭。大家都說，這髮型成功了變朴敘俊，但剪失敗就變成《雞不可失》馬刑警啦！XD

就連朴敘俊也叫大家不要隨便學他。因為要維持這顆栗子頭，平均每四天就要剪一次頭髮，朴敘俊的真心話實在太可愛啦！

回顧朴敘俊在每部劇的髮型，幾乎都沒有出錯過，而且每次都會引發男生的模仿熱潮！

朴敘俊韓劇髮型回顧1：《金秘書為何那樣》自戀副會長的逗號瀏海

《金秘書》熱播的時候，韓國正好很流行逗號瀏海。逗號瀏海其實有很多種變化，劇中英俊是比較偏二八分，看起來非常俐落精緻。

這種感覺髮膠噴很多的造型，莫名很適合自戀到不行的英俊耶～

朴敘俊韓劇髮型回顧2：《金秘書為何那樣》奶狗副會長的順毛瀏海

英俊換上順毛瀏海的時候，通常都是他卸下武裝的時刻。從會長到小奶狗男友，只有一線之隔～

明明朴敘俊長得那麼高，但換上這順毛瀏海，卻溫順到讓人好想摸摸他的頭～

朴敘俊韓劇髮型回顧3：《三流之路》東萬隨性的逗號瀏海

東萬留的其實也是逗號瀏海，不過比起梳得那麼整齊的李英俊，東萬的髮型比較隨興、凌亂一點，髮色也染成淺棕，和東萬不拘小節的個性非常搭！

朴敘俊韓劇髮型回顧4：《她很漂亮》副總編式油頭

當年的副總編也是偷走了好多少女心呀～副總編留的是油頭，不過因為有抓出線條，看起來很活潑，很適合工作嚴謹、內心溫暖的副總編。

朴敘俊韓劇髮型回顧5：《Kill Me Heal Me》吳俐溫中分瀏海

沒想到朴敘俊連中分瀏海都成功駕馭了！其實中分髮型一個走歪，很容易就變得老氣，不過朴敘俊當然完全沒有這煩惱～

朴敘俊在這部瀏海除了中分還微微燙捲，再加上男孩式穿搭，成功讓吳俐溫成為最搶眼男二。

朴敘俊韓劇髮型回顧6：《Dream High 2》叛逆主唱的個性斜瀏海

不少人剛出道的時候都有黑歷史，不過朴敘俊幾乎都沒什麼變～2012年朴敘俊出演《Dream High 2》飾演反抗心強烈的樂團主唱。

黑髮配上斜劉海，當時朴敘俊看起來還有點青澀，不過這種花美男風格的造型，在他身上也沒什麼違和感！

朴敘俊其實每部劇髮型都不太一樣，不過每次的改變，都非常適合他～不知道朴敘俊下一次又會挑戰什麼髮型呢？

文／美人圈 圖／翻攝自MBC《Kill Me Heal Me》、JTBC《梨泰院CLASS》、TVN《金秘書為何那樣》、MBC《她很漂亮》、KBS《三流之路》、《雞不可失》預告截圖、KBS《Dream High 2》、https://sojjuny88.blogspot.com/2019/02/2.html

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