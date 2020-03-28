勇闖美國決戰時裝伸展台！五位影響Cha Cha喳喳的設計師

赴美攻讀服裝設計系、勇闖紐約時尚圈，看似一般的圓夢計畫，卻是代表台灣參與美國實境選秀節目《決戰時裝伸展台（Project Runway）》 的 Cha Cha 喳喳（以下簡稱：Cha Cha），歷經無數家庭革命後的追夢人生。

為了替自己造夢，曾就讀於師範大學社會教育學系的他，不但放棄了畢業後安穩的教師工作，且在沒有任何金援狀態下，獨自前往美國芝加哥藝術學院（School of Art Institute of Chicago）學習服裝設計，只求一個「無悔青春」！當他侃侃述說那段迎向未知的冒險時，我依稀也看到了自己的縮影，只是恰好我比較幸運，擁有願意忍住自己期待、包容我去追夢的父母，而在自我與孝、順間糾結的苦楚，僅能成功不許失敗的證明，真的不是一句「哇～你好勇敢喔！」，便能被完整安慰、形容或稀釋。

一切真的值得嗎？Cha Cha 在訪談中說：「當你聆聽到內心的聲音，去做了、去找了，還去努力了，你才能找到生命中最喜歡的東西，而滿足自己的一生。」Cha Cha 找到了，你呢？

Tim Gunn－ 不輕易妥協的堅持

「Tim Gunn 是我在真人秀《決戰時裝伸展台（Project Runway）》的導師，最令我印象深刻的是，他經常告訴我們（參賽者），無需理會其他評審的意見，因為他在學生時期也都不理會導師們的意見（笑）。從 Tim Gunn 身上學到，做設計應該保有自己的理念、創意與想法，總是過度在意他人的眼光而妥協，最後成品既不是自己要的，也無法滿足所有人的胃口。重要的是，清楚知道自己要什麼、不受影響，才能從設計中找到獨樹一格的特色。

從小收看《決戰時裝伸展台（Project Runway）》的關係，當他們在徵選設計師時，便立刻決定報名，可以說是抱著看明星的心態去參加的啦！過程中，不但發現過去曾以為是戲劇效果的橋段，竟都是真的，還感受到美國人根本自帶發瘋的潛力！

錄影過程非常高壓，例如：12個小時內要做出一件禮服，包括錄花絮影片、挑布料、給模特試裝……，就算手被扎到，去醫院包紮的時間也都算在內喔。（Wazaiii編輯齊聲驚呼：怎麼可能啦！）不僅如此，攝影機還會一直在旁邊拍攝，讓人變得更容易緊張起來，我當時就是焦慮到只能狂喝可樂（笑），所以腦袋一定要非常清楚自己在做什麼，如何能快狠準地把作品變出來，而在參賽過程裡，我也感受到其他人好似沒有「知難而退」的決心，即使想法、提案不斷被打槍，他們仍會積極討論、勇於爭取己見，絕不會輕易妥協或放棄，這是我在導師 Tim Gunn 和戰友們身上學到，更是最佩服他們的地方。」

Georgina Chapman－團隊合作的能力

「Georgina Chapman 是一名女演員，也是一位服裝設計師，更是時尚品牌 Marchesa 的聯合創始人。Marchesa 是我在美國的第一份實習工作，創始人 Georgina Chapman 不僅工作認真、重視團隊間的合作精神，平時舉止優雅，性格也不慍不火，即使生氣也依然保有條理，讓我非常佩服她在職場上一貫從容的作風。

當一個人長時間待在螢光幕裡，很難不自我膨脹，就像我突然覺得自己就是一個藝術家、設計師，可以盡情創作、自己做主。然而當卸下光環地回到現實，多數工作皆非一個人說得算，必須學會如何做一顆小螺絲釘，無論是與同事協調、溝通，與團員相互合作，幫助公司達成目標、實現夢想，在 Marchesa 的實習經驗，讓我學習到『放低姿態』，學著成為團隊裡的小螺絲釘。」

Giuseppe Zanotti－自由揮灑的勇氣

「Giuseppe Zanotti 是一名義大利的奢侈鞋履和服裝設計師，他是一個很浪漫也很瘋狂的人，有什麼想法就會去實踐，不管設計出來的東西賺不賺錢，像是在一雙鞋上貼滿一百萬顆個鑽石（笑）。我很佩服 Giuseppe 這種「想怎樣就怎樣」的自由靈魂，以及任性揮灑創意的勇氣。

可以自由、大膽地展現自我，是一件令人非常快樂的事，所以我不會刻意規劃將來要做什麼、未來會在哪裡，且走且看，生活自然有許多出奇不意的事情發生。就像當初寫部落格、拍 YouTube 影片也沒有想太多，就是單純想做，從沒想過有天會有粉絲支持、能擁有屬於自己的平台與頻道。中間，難免會遇到酸民，但我不害怕網友的批評，因為我爸媽比較可怕（大笑）。遇到批評，我會看他的留言是否有建設性的意見，如果只是沒意義的罵人，那我也無需在意。」

Jonathan Anderson（JW Anderson）－打破框架

「他是我在 Loewe 當 Buyer 時的創意總監。2019年，Loewe 在紐約開了首間旗艦店，選址時他最在意的不是地理位置，而是建築物本身的歷史價值，與其進駐精華地段，他更喜歡一幢經歷過第二次世界大戰的房子。很多人可能覺得，旗艦店應該要開在精華地段才會吸引人潮，但 Jonathan Anderson 看重的是建築背後的意義是否與他的作品理念吻合、這個地方他是否真心喜歡。

當年考大學時，父母反對我走設計這條路，堅決要我選師範大學社會教育學系，那時我乖乖聽了爸媽的話，修完四年的教育學分。畢業後，我決定到美國念服裝設計，積極籌備托福考試、備審資料及面試問題等等，待錄取結果出爐後，我瀟灑的離開台灣，前往美國追尋夢想。

在亞洲人的思維裡，大部份的長輩總認為『時尚』、『設計』是一條既辛苦又不賺錢的路，我能理解父母希望我過著安穩、幸福的生活，但有些事如果不行動，怎麼知道自己一定會失敗？或是真會因此過得比較很辛苦呢？所以無論如何，我都想放手一搏看看，飛出去冒險、挑戰前所未有的考驗，眺望更遼闊的世界，至少將來回首時，不會後悔。

而在美國學習設計的那幾年，我發現他們非常重視『自主學習』、沒有所謂的『標準規則』，教授不會直接告訴你答案，他要你自己去想、去發掘。一開始很不習慣，因為台灣教育偏向給你一個做事的『規則』或『解答』，但到美國讀書才發現，很多事情沒有標準答案，或許那是為什麼大部份的美國學生，有時會比較有創意的原因吧？！打破框架、掙脫規則束縛、聆聽內心的聲音，你才能找到真正喜歡的東西。」

Jason Rembert－自在、自信的時尚語言



「Jason Rembert 是一名造型師，且擁有自己的品牌『Aliétte』。我曾在 Jason Rembert 的團隊實習了一個月，除了學造型的基本功，也學到『做造型』的意義。Jason Rembert 在幫客戶做造型時，會聆聽他們的意見，為他們找出喜歡且適合自己的風格，他曾說：「最重要的是讓客戶在造型裡感到舒服，即使是穿著華服走紅毯，也要感到『自在』。」這裡所指的『自在』，是一個人能否透過身上的造型展現真我，而不會感到彆扭，一個人如果在舒服的狀態下，也會無形中產生自信心。

就像有些人覺得我的穿搭很奇怪、妝容不好看，可我自己喜歡也看得很爽，那就好啦！如果要去迎合市場上的流行時尚，穿上後卻覺得扭捏、不舒服，即使走在流行尖端，還是無法抬頭挺胸、有自信的。我認為『時尚』是一種語言，不必說話就能讓別人知道你是誰。」

後記：

仍記得，在大學畢業之際，因為渴望進入時尚產業卻又沒有相關經歷，只好每天上網搜尋「進入時尚產業」、「時尚編輯」等關鍵字，希望能從茫茫資料海中找到一絲機會，也正是那個時候，讓我認識到 Cha Cha，從他部落格「What's Up ChaCha」裡，我不但透過他幽默生動的文章，認識到另一種角度的時尚產業，後來透過 Cha Cha 的 YouTube 影片（編輯直接在這裡掛保證，心情不好時看 Cha Cha 影片，一定大笑，笑不出來，請你喝飲料，只是你必須先找得到我），我還熬過了許多鬱悶難關。

Cha Cha 是一個很好親近的人，無論是用通訊軟體聯絡事前工作，抑或當面訪談，Cha Cha 有種特殊的魔力，會讓你感到開心且放鬆。採訪過程中，我甚至不覺得自己在工作，像是與朋友相約咖啡廳，聽他在美國讀書的心得，在紐約時尚圈工作的辛酸血淚，而我竟還不知不覺卸下採訪者的角色，開始與他聊起自己的煩惱。當我問 Cha Cha 為什麼總能保持正能量、如此樂觀呢？他說：「擁有一顆『感恩的心』很重要，每個來到你生命中的人事物，無論他們帶給你的是幸福、傷害還是遺憾，都有其意義，當你卡住的時候，轉個念，也就海闊天空了。」Cha Cha 的正能量，並非盲目的逼自己保持正向，而是先理解每件事都有負能量的成分，然而總有一天都會克服，就不必一直陷在悲傷的深淵裡。

如果你正受困在某件事情裡，沒關係，不用急，我們慢慢來。當有一天，你能真心誠意的感謝這些故事的發生，就是你真正放下、解脫的那天。

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Editor / 責任編輯：紀思婷（@chimomocst）

◎Photo Via：INSTAGRAM,余惟（@yuweiiv）

◎Video Via：YouTube What's Up ChaCha

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