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新木優子絕美私服帶貨「平價西裝」！台幣3500有找粉絲暴動了

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▲新木優子。（圖／翻攝自新木優子IG）

▲新木優子成功入選「私服最時尚藝人」，平價西裝外套小資女也能入手。（圖／翻攝自新木優子IG）

記者鮑璿安／台北報導

日本仙氣女神新木優子高顏值深深擄獲粉絲，也成功入選「私服最時尚藝人」，近日她陸續PO出一系列日前於義大利拍攝的私房美照，以滿版碎花洋裝打造甜美氣息，而後再變裝以快時尚品牌ZARA套裝出鏡，親民形象受到粉絲認可。

新木優子不僅高顏值備受矚目，高衣Q也讓她成功擠入日本票選「私服最時尚藝人」前三名，近日她公開了日前飛往義大利拍攝的私房美照，推測時間線在當地疫情爆發之前，新木優子換上法國小眾品牌Rouje印花短洋裝，與白皙肌膚十分匹配，洋裝採用微微收腰設計襯托身型，而裙襬收尾至膝蓋上恰到好處，甜美氣息難以抵擋。新木優子也在當地開啟旅客街拍模式，街景和店面都是最佳打卡地，看得出來心情不錯，突如其來的美照連發讓粉絲措手不及。

▲ZARA 。（圖／翻攝自ZARA）

▲新木優子帶貨ZARA西裝，NT$3,490。（圖／翻攝自品牌官網）

換個造型，新木優子綁起俏麗馬尾露出精緻臉蛋，換上了快時尚品牌ZARA鵝黃色套裝，剪裁與褲腿褶縫相當俐落，與剛剛的甜美感截然不同，價格也平易近人落在台幣3500內。新木優子再搭配簡單白T恤與金色項錬輔助，手提訂製的DIOR立體刺繡托特包，上頭還寫著新木優子名字縮寫「YUKO.A」，衣著平價之餘，多了這一咖奢華氣息依舊，巧妙搭配也引來粉絲直呼：「新木優子好美」、「甜美率性都OK」、「ZARA被穿得像名牌」。

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關鍵字：

新木優子, 日本, 女星, 穿搭, ZARA, 快時尚, 街拍, IG, 打卡
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