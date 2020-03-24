《梨泰院Class》權娜拉長直髮、學生頭都超美！5款初戀系髮型讓人好心動

《梨泰院Class》中心機女二吳秀雅讓人看的一把火都起來了，但是不得不說飾演者權娜拉真的很美，由她來飾演初戀的角色，一定是讓人一生難忘！一起看看權娜拉的「初戀髮型」範本，每一款都是男生心中最難忘的髮型。

權娜拉「初戀髮型」範本1：瀏海+過胸長髮

第一款就是男生最夢想的過胸長髮，尤其是加上瀏海、更是清純的不得了！看起來就是清純的乖乖牌、誰不喜歡？怕一頭長髮太沉重的話也可以打一點層次，不僅比較輕盈、也有修飾臉型的效果。

除了清純的長直髮之外，也可以在髮尾做一點捲度，變得成熟又浪漫，女人味瞬間飆升，難怪從古至今、長捲髮一直是一款超級招桃花的髮型！

權娜拉「初戀髮型」範本2：馬尾

綁起髮尾時，不僅散發清純感、隱隱約約露出的脖頸線條更是迷人，男生絕對抵擋不了馬尾的誘惑！有沒有瀏海不是重點，要注意的小細節就是髮際線碎髮記得先剪出來，既修飾臉型、還顯瘦遮肉。

權娜拉「初戀髮型」範本3：瀏海+耳下短髮

權娜拉在劇中學生時期的耳下短髮，也是讓世路（朴敘俊）記了好多年，這種空氣瀏海搭配耳下內彎短髮，也是一款逆齡、顯清純的髮型，偏厚重、低層次的髮尾是重點，可以讓眼型看起來更小更精緻。

隨手將短髮綁成半頭也很可愛，看起來隨性感滿滿，短髮也可以變化更多造型。

權娜拉「初戀髮型」範本4：肩上短髮

另外一款雖然也是短髮，但是整體氛圍還是差很多，這款短髮沒有一直的內彎線條、而是用軟髮蠟隨性抓出線條感，這款短髮更帥氣俐落，顯得更有型。

權娜拉「初戀髮型」範本5：過肩中長髮+層次剪

最後就是中長髮，權娜拉之前都是留這種過肩的中長髮，是一款變化相當多的髮型，稍微上點捲度隨性浪漫、沒有捲度又顯得清純，另外剪一點層次，髮型看起來更輕盈不厚重，也針對臉型剪出小臉的修飾線條。

文／美人圈 圖／翻攝自IG@hv_nara、JTBC《梨泰院Class》

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