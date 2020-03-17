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裴斗娜一頭飄逸長髮太迷濛　穿LV鑽石洋裝身材有夠纖細

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▲裴斗娜,李屍朝鮮,Louis Vuitton。（圖／翻攝自IG） 

▲裴斗娜在《李屍朝鮮》中飾演醫女爆紅。（圖／翻攝自doonabae IG）

記者李薇／綜合報導

藝人裴斗娜因為拍攝《李屍朝鮮》裡面的醫女爆紅，最近她也在個人IG分享拍攝的畫報，只見她把一頭長髮垂放下來，不像在劇中都是以盤髮的造型出現，還穿上一身銀色的洋裝，展現出纖細好身材。

裴斗娜跟其他演員朱智勛、柳承龍一起拍攝《李屍朝鮮》的宣傳畫報，平時在粉絲眼裡都是以醫女的形象出現，這次難得換上時裝，展現出另類的優雅質感，身上穿的洋裝帶有銀色的圖紋，就像是鑽石般閃耀，也襯托出她的俐落形象。

 ▲裴斗娜,李屍朝鮮,Louis Vuitton。（圖／翻攝自IG）

▲裴斗娜穿Louis Vuitton與團員拍照。（圖／翻攝自doonabae IG）

裴斗娜這次在畫報中穿的單品，當然也不會遜色，出自Louis Vuitton 2019年RTW的系列，整件銀色洋裝展現出她的好氣質，腰間搭配鉚釘的寬版束腰，看起來身材相當好，完全不像醫女裝整個看起來比較寬鬆。

LV 2019 秋冬女裝系列，由設計師Nicolas Ghesquière透過模擬建築藝術，讓服裝展現出浮誇的輪廓，大片的鄉村風印花搭配上荷葉邊或是燈籠袖，看起來相當誇大，但擺放在一起卻又合理，鮮豔的曲線也闡述這一季多元的混搭風格。

關鍵字：

裴斗娜, 李屍朝鮮, Louis Vuitton, LV, 日韓時尚, 日韓穿搭
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