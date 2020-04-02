洗版韓妞IG的人魚姬唇色！不但掃除蠟黃還顯白

▲超美的紫色人魚姬。（圖／翻攝自hailey.the.creator IG）



記者李薇／綜合報導

南韓總是有些新興品牌受到注目，其中hince就在最近洗版南韓女孩們的IG，這次推出一系列唇蜜的單品，顏色都超級細緻透亮，其中一支紫色的唇蜜，塗抹上雙唇之後會散發出粉紫色的光澤，就像是人魚鱗片般的波光粼粼，超級繽紛！

hince在南韓是之前才上市的新品牌，成立時間才短短幾年，就立刻成為韓妞們的最愛，在過去曾經推出過玫瑰花香味的唇釉，一上市就很受到歡迎，水亮的質地加上飽和的顯色度，以及簡約時尚的包裝，馬上擄獲很多少女心。

▲hince這次全新推出的彩妝。（圖／翻攝自ujoonote IG）



最近品牌又推出全新的唇蜜系列，不油膩的質地剛塗抹就讓人大為驚艷，重點是顏色更是相當厲害，其中一支淡紫色、看起來最高冷的色調，一塗抹上肌膚就能夠有顯白的效果，掃除蠟黃感，加上裡面的透亮粉紫色閃粉，更是像人魚姬的鱗片色澤，相當夢幻仙氣。

除了唇蜜系列，hince最近也是加碼推出頰彩商品，棒狀的設計相當好上手，只要輕輕塗抹在兩頰肌膚，就可以立刻顯現出自然的紅暈，質地走的是透明帶有光澤的妝效，即使是彩妝新手也能夠輕鬆駕馭這樣的色調，不用擔心失手、顏色過濃的狀況出現。

▲hince推出頰彩棒系列。（圖／翻攝自mimi__hye IG）

