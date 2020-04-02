fb ig video ETtoday search mobile

洗版韓妞IG的人魚姬唇色！不但掃除蠟黃還顯白

> >

▲hince,唇釉。（圖／翻攝自 IG）

▲超美的紫色人魚姬。（圖／翻攝自hailey.the.creator IG）

記者李薇／綜合報導

南韓總是有些新興品牌受到注目，其中hince就在最近洗版南韓女孩們的IG，這次推出一系列唇蜜的單品，顏色都超級細緻透亮，其中一支紫色的唇蜜，塗抹上雙唇之後會散發出粉紫色的光澤，就像是人魚鱗片般的波光粼粼，超級繽紛！

hince在南韓是之前才上市的新品牌，成立時間才短短幾年，就立刻成為韓妞們的最愛，在過去曾經推出過玫瑰花香味的唇釉，一上市就很受到歡迎，水亮的質地加上飽和的顯色度，以及簡約時尚的包裝，馬上擄獲很多少女心。

▲hince,唇釉。（圖／翻攝自 IG）

▲hince這次全新推出的彩妝。（圖／翻攝自ujoonote IG）

最近品牌又推出全新的唇蜜系列，不油膩的質地剛塗抹就讓人大為驚艷，重點是顏色更是相當厲害，其中一支淡紫色、看起來最高冷的色調，一塗抹上肌膚就能夠有顯白的效果，掃除蠟黃感，加上裡面的透亮粉紫色閃粉，更是像人魚姬的鱗片色澤，相當夢幻仙氣。

除了唇蜜系列，hince最近也是加碼推出頰彩商品，棒狀的設計相當好上手，只要輕輕塗抹在兩頰肌膚，就可以立刻顯現出自然的紅暈，質地走的是透明帶有光澤的妝效，即使是彩妝新手也能夠輕鬆駕馭這樣的色調，不用擔心失手、顏色過濃的狀況出現。

▲hince,唇釉。（圖／翻攝自 IG）

▲hince推出頰彩棒系列。（圖／翻攝自mimi__hye IG）

關鍵字：

hince, 唇釉, 唇蜜, 頰彩, 彩妝
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

《梨泰院class》馬賢伊拍時尚大片　小露香肩溫柔又性感

《梨泰院class》馬賢伊拍時尚大片　小露香肩溫柔又性感

慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜

慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜

《花木蘭》X COLOURPOP推出彩妝系列　包裝穿上鎧甲也太帥了！

《花木蘭》X COLOURPOP推出彩妝系列　包裝穿上鎧甲也太帥了！

南韓「文青香水店」GRANHAND麻布包裝香水　質感度爆棚！ 南韓大創又出怪招「泡麵茶包」　加熱水就是一碗泡麵湯，配便當有夠方便 學「美容教主」李荷妮打造極光肌！一顆氣墊搞定所有臉部瑕疵 嫁對人幸福一輩子！4大星座男是「最佳好老公」　單身女孩先鎖定第一名 偷吃有跡可循！心理學博士曝男生出軌的「9個徵兆」 真的不看外表！容易愛上「醜男」星座女Top 3 　水瓶審美超獨特 宋慧喬夏日造型＋美腿宛如少女　「坐姿」拍照小技巧公開！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面