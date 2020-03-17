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TORY BURCH宣布關閉全美、加拿大門市　員工照常支薪網友讚賞

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▲TORY BURCH美加門市關閉。（圖／達志影像／美聯）

▲TORY BRUCH宣布暫時關閉全美、加拿大門市。（圖／翻攝自IG@toryburch、路透）

記者王則絲／台北報導

從年初新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延至今，已讓全球大舉淪陷，在首當其衝的大陸地區開始慢慢復工的同時，疫情重災區轉往歐美國家，眾多品牌因擔心疫情擴散加劇，紛紛宣布生產線停工、關閉實體門市店面。除了NIKE、UA、Supreme等運動、潮流品牌門市暫停營業，時尚品牌TORY BURCH也於17日宣布關閉美加所有門市，未來《ET FASHION》將持續更新最新消息。

身為嚴重疫區義大利是時尚精品的重鎮，近期許多品牌都宣布工廠停工、門市關閉，像是GUCCI宣布暫停義大利生產線。法國LVMH集團也動員旗下DIOR、嬌蘭（GUERLAIN）與紀梵希（GIVENCHY）的美妝部門，將原香水生產工廠改為投入製造消毒用乾洗手。

而在義大利與周圍國家接連爆發嚴重疫情後，最近幾日英、美的防疫狀況也越趨不樂觀。TORY BUCH於17日在官方IG上發表聲明與慰問：「希望你們與你們所愛的人都平安，我們將關閉美國與加拿大的所有門市直到3／29。」也表明了門市員工能夠正常領到薪水，消費者們更不用太擔心，網站與客服將持續運作，期許世界能共度難關。網友們也在底下留言：「聰明的作法。」更釣出員工：「我的公司超棒！」

►DIOR、嬌蘭生產乾洗手！LVMH集團動員　捐法國公衛機構抗疫

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關鍵字：

新冠肺炎, 武漢肺炎, 美國, TORY BURCH, 關店
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