你剪髮，愛犬放風奔跑！IG爆紅「寵物友善髮廊」落點青田街

▲帶著心愛的寵物一起出門剪髮吧。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

你曾經帶寵物上髮廊被拒絕嗎？或者是只能讓愛犬被拴在一旁乾等？台北愛狗人士又有新選擇！近日甫開幕的好剪才青田金華店，不僅只是寵物友善髮廊，特別將店內後院規劃成能讓寵物自由放鬆的寬敞園地，搭配復古風壁畫妝點，讓這裡成為熱門打卡點。

▲也能與狗友聚會，增進感情。

承襲著青田街的日式懷舊風格，店內也特別規劃出有如日式傳統老宅般的前庭與後院空間，更在後院設計了以日本浮世繪風格繪製的壁畫，在短短幾個月的試營運期間便在IG上引起熱議，有著「狗主人變髮聖地」、「世外桃源髮廊」之稱。

▲室內是寬敞舒服的空間。

這間髮廊除了規劃寬敞後院讓毛小孩能夠自由奔跑、玩耍外，更在後院的獨立寵物空間備有寵物牽繩綁栓處、寵物尿墊、水碗、牽繩、撿便袋等完善的寵物友善設備，就是要讓主人能放心享受上髮廊的悠閒時光。

▲台北市區的寧靜一角。

店內裝潢保留了青田獨有的優美靜謐，包含了後院的兩幅仿浮世繪壁畫，第一幅「青田金華即景」描繪了髮廊人物的忙碌趣味情景、第二幅「青田護店神獸繪卷」則呼應了後院極具特色的寵物空間；透過這些空間巧思，讓來訪的客人剪去煩惱絲的同時，也能感受愜意好時光。

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