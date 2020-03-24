說・流行／UGG最火單品不是雪地靴！超模、女星搶穿「毛絨拖鞋」巨可愛





▲UGG不再是雪地靴天下，毛絨拖鞋橫空出世成為女星最愛 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

提到雪地靴，很多人腦海中第一個浮現的就屬UGG，其實這個誕生於1978年的美國品牌傳奇故事很多，有趣的是現在旗下最熱賣商品竟然不是雪地靴，而是「毛絨拖鞋」，超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）與貝拉哈蒂德（Gigi Hadid）、歌手席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）都已經上腳，這讓雪地靴大勢已去之時仿佛一線生機。

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UGG羊毛靴的淵源要回溯到1920年開始，剪羊毛的工人從羊身上取下羊皮修剪，用來包裹腳取暖做拖鞋使用，當然當初的造型一點也不時尚，甚至被戲稱醜陋的鞋「ugly」，因此羊毛靴諧音統稱「UGG」，這並不是那個大家腦海中的美國品牌。不過曲折的故事很快就來了，UGG最開始在澳洲本地由工人穿上之後被美國淘金者發現，於是擅自帶回國申請了專利，後續又被澳洲人告上法院，過程眾說紛紜，所以直至今日澳洲也有許多UGG品牌，不是仿冒而是當地手工藝產物。

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至於UGG如何與時尚扯上關係，要感謝2001年美國女星卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）一穿爆紅，知名脫口秀主持人歐普拉溫芙蕾（Oprah）也在「Favorite Things」節目中高調宣布UGG羊皮靴是她摯愛的物品之一，於是21世紀初UGG火速攻佔紐約時尚圈成為女星人手一雙的愛用品。不過輝煌時期撐不了多久，因為羊毛靴這個單品本身的替換率並不高，很多人一旦購入就能穿上好幾年，而且它與拖鞋其實僅為一線之隔，正式場合無法穿著，也使得它與流行腳步逐漸分道揚鑣。

▲超模Gigi Hadid、Bella Hadid都曾私下穿著FUZZ YEAH涼鞋，而後也變奏出現繽紛OH YEAH款。（圖／品牌提供）

所以近年來品牌便把「多元化」成為一大發展重點，不難發現毛絨特質深入拖鞋、運動涼鞋等單品，徹底把UGG生活化，這點戳中了不少喜歡休閒舒適單品的女性，2018年首度問世的FLUFF YEAH緊抓毛毛主軸，賦予輕鬆穿脫的彈性提帶，模糊季節特性增加實穿度。之後陸續變奏推出OH YEAH涼鞋則承襲自2019秋冬的FUZZ YEAH涼鞋，以1公分的帶毛羊皮包覆鞋身，並於鞋後方加上織有UGG® logo的彈性織帶，同時以1.5吋的橡膠鞋底支撐足部，將舒適度及時尚感結合得恰到好處，連超模Gigi Hadid、Bella Hadid都曾私下演繹，成為品牌毛拖推手，順利在2019年擠進熱門搜索單品，賣得比羊毛靴還火，無疑是轉型成功的一大例證。

▲美國小天后Selena Gomez演繹FUZZETTE拖鞋 。（圖／品牌提供）

之後品牌也將重點投入各種拖鞋，在最新一季2020春夏為FUZZETTE及FUZZALICIOUS輕巧造型注入了珊瑚粉橘、烟紫、淺綠、亮黃、藕灰等色系豐富日常搭配，即使外觀再怎麼多變，不變的是緊抓毛毛控的心，成為鞋櫃必備款式之一。

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