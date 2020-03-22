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雷神索爾撞臉水行俠、鋼鐵人和美隊超像雙胞胎！歐美明星零違和合成照瘋傳

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@morphy_me

歐美明星當中不時會出現類似長相，看到總覺得似曾相似，實際上卻是不同人，搞得我們臉盲症發作。外國IG帳號morphy_me就專門把撞臉的明星照片合成在一起，經過微調、變色後，看起來零違和，就像是同一張臉，相似度高到分不出誰是誰！趕快一起來看圖猜猜看。

《雷神索爾》克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）和《水行俠》傑森摩莫亞（Jason Momoa）都是壯漢型男星，高大身材非常相近，但在把兩張臉合成在一起之前，根本沒發現其實五官也超像！

《鋼鐵人》小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）和《美國隊長》克里斯伊凡（Chris Evans）合成在一起也意外神似，美國隊長多了鬍渣後，跟鋼鐵人相似度超高，果然帥哥的臉其實都很類似。

演出《怪奇物語》爆紅的米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）剛出來時，就被說有娜塔莉波曼（Natalie Portman）童星時期的影子，兩人的臉拼在一起果然一模一樣，又美又有靈氣。

女神卡卡（Lady Gaga）與怪奇比莉（Billie Eilish）兩人都以獨特的曲風、個人特質走紅，平常沒覺得特別像，但這張合成照讓人發現，長相竟然也有相似之處。

兄弟姊妹也可能長得像雙胞胎，知名姊妹花坎達兒珍娜（Kendall Jenner）、凱莉珍娜（Kylie Jenner），還有超模姊妹吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）與貝拉哈蒂德（Bella Hadid），平常看雖然五官各有特色，但拼在一起馬上看出來就是一家人。

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關鍵字：

撞臉, 演員, 明星, 漫威, 帥哥
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