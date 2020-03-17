Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

記者陳雅韻／台北報導

每年3、4月各品牌在台舉辦的高級珠寶展，總是熱鬧非凡，但今年受新冠肺炎疫情影響低調許多，為避免群聚風險，改以小規模或一對一導覽。今登場的Boucheron（寶詩龍）「Classic & Signatures」珠寶展即以台北101、晶華酒店與微風廣場專賣店巡迴方式供貴賓預約鑑賞，超過百件逾7億元的珠寶，展現品牌3大特色：問號項鍊、獨特形體設計與創新材質。

▲李曉涵佩戴鑲嵌海水藍寶與鑽石的PAON DE LUNE 耳環。（圖／品牌提供，以下同）

▲主石為3.11克拉海水藍寶的Plume de Paon孔雀羽毛問號項鍊（左），BLE D'ETE 麥穗問號項鍊約8,750,000元。

問號項鍊

不對稱但又看似平衡的問號項鍊，最大特色是無搭扣的設計解放女性，因為無須他人幫助就能戴上優美弧線的項鍊，每一款作品都經過巧妙的力學計算，才能達到靈活效果。此次珠寶展亮相的麥穗項鍊、羽毛項鍊以新材質或寶石呈現，經典永遠看不膩。

▲鑲嵌黃色剛玉、鑽石並以黑漆勾邊的Hôtel particulier戒指（左）約4,860,000元，鑲嵌64.14克拉紅碧璽的Cabochon Parfum戒指約6,600,000元。



▲李曉涵演繹耀眼光芒造型的Soleil radiant紅寶石與鑽石項鍊，約45,000,000元。

忠於形體

對於抽象或具象形體，Boucheron自有一套令人驚豔的詮釋方法，例如此次登台最高價、約4500萬元的Soleil radiant項鍊，運用不同車工鑽石排列成放射狀，同時鑲嵌23顆約31.86克拉梨形紅寶石，演繹耀眼光線；抑或採用黑漆勾邊，搭配各式車工彩色寶石，創造建築線條的個性戒指。

▲砂金玻璃材質花朵鑲嵌美鑽與丹泉石圓珠串成的Fleur de Nuit項鍊（左）約20,450,000元，鑲11.07克拉緬甸藍寶與25.97克拉水晶的Pampille戒指約32,950,000元。

材質魔法師

珠寶展中Fleur de Nuit丹泉石項鍊中央的盛開花朵，著實吸引人，仔細探究竟是帶有微光質地的砂金礦物玻璃，立體花瓣上還鑲著點點美鑽，立體花蕊也是鑽石點綴，以浪漫手法呈現暗夜中的花朵姿態；Boucheron一向勇於挑戰新材質，1980年代便突破高級珠寶界的傳統，大膽使用天然水晶，來台展出的多款藍寶石作品即結合水晶，讓其天生的冷調色澤烘托藍寶石之美。