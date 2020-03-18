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你們的親密關係到底是身體契合，還是心靈契合？

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在調查中，有許多女人希望自己可以成為對方的最後一任，而男人卻希望當這位女人的第一任。女人會為了愛而性，而男人會因為性而愛，在同件事情上，觀點截然不同，並無關於好壞。而妳現在跟他，到底是心靈上和是肉體上契何呢？我們來測驗看看妳的親密關係在什麼階段！

首先在心中默念一次問題，然後憑直覺選張牌！

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

選好了嗎？我們來看看妳選了哪張牌卡。

1.戀人 靈肉還在磨和階段

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

愛有很多的層次，主要分為還在掌控與性的愛，這是關於身體的層次，與慈悲、無條件的愛，而有的人會以為性就是愛的一種表現，用對方是否對自己衝動，或是否有展現出夠親密，來認定對方是否愛自己，戀人牌就是在講述這樣的狀況，妳目前還在一個用對方的表現，來評斷是否愛自己的階段。

這樣的心態，也代表著自己內在是有許多不安的，因此用對方的表現，想來平撫自己內在波動的焦慮感，但是戀人牌卻提醒著妳，當妳希望靈肉合一，卻用對方如何展現親密度，來斷定感情的狀況時，也容易陷入循環的猜測和不安之中，不如先從平時的共同興趣培養，與兩人遇到任何挑戰時，一起支持彼此來提升感情，才是心靈與肉體可以契合的基礎。

2.寶劍七 別把自己放在低的位置

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

寶劍七圖中的女人，都在一個較低處的位置，特別在提醒著妳，當妳只用女性魅力、或是展現自己外在的樣貌，確實會吸引到一些人，但這樣的人很有可能是基於性的魅惑，而出現在妳身邊的，因此這樣的感情容易變成一種肉體關係、多角關係、或地下戀情之類的，當長期處於這樣的狀況時，妳的內心會更難累積感情上的自信。

當選到這張牌時，妳首先要先願意充實自己，去活出自己想要的樣子，別為了符合那些男人的眼光而活，雖然妳喜歡有才氣或有才能的人，但妳需先放下這樣的迷戀，才不會在愛中變的茫然，總是選錯人，當內在心思清明了，看人也變得清晰了，那才有個機會在關係中，走往靈肉合一的階段，可別為了要繼續這樣的感情，而欺騙自己喔。

3.權杖皇后 怡然自得，懂得隨緣

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

感情『順其自然』這句話，講的簡單，但要真正的領悟，是需要經歷許多生命歷程和學習的，權杖皇后這張牌，被妳選到代表著妳無論目前是單身或是有了伴侶，都表示妳是有個能力、以愛為基礎才會發生關係的，妳知道心中的原則，並當妳願意堅定這樣的原則，那麼很容易就會與伴侶產生靈肉合一的體驗。

圖中的皇后，知道外面的人是如何看待她的，但她不對他人的想法多加評論，無論好壞，因此處於對這些情況無感的狀態，不會多加反應，這張圖卡，代表著妳知道愛情不是關於別人，而是自己要如何去經營，因此跟外面的人無關，只需順應著自己，並與伴侶一起成長。

4.錢幣五 內心有太多自卑，而沒去思考自己要什麼

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

錢幣五代表著內在的沒自信，處於較匱乏的狀態，有時問財運，它會是屬於較貧困的階段，而在感情上則意指自己內在曾經因為在感情上受挫，而讓自己感情封閉或堅持過於保守的態度，因此在妳心中還沒考慮靈肉合一，而是在感情上不會遇到傷害妳的人，以這點先為重。

但是當無法放下心中的痛時，感情上吸引到的對象，也容易是屬於不適合的，或是因為想法上的限制而讓感情容易感受到委屈失衡，當然每個女人都嚮往會有安定的情感，並且靈肉契合，但選到這張牌卡，是要你先願意療傷，並敞開心多認識朋友，而不是抱著傷痛來看待感情。

5.正義 黑白分明，過於絕對

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

妳心中默默的有個準則，關於怎樣的人才會契合，或是怎樣的人就不適合深交，當把這樣的準則套入親密關係之中時，也容易用許多標準來衡量對方和自己，這張牌卡屬於內心很嚮往安定，要對方可以符合自己內心的那個『絕對值』，但在現實生活與一個人相處，卻會發現很難達成心中理想。

畢竟人和感情是活的，但規則是死的，放下妳心中的那些細節，去感受關於愛所要經歷與學習的，妳將很有機會遇到與妳契合的對象，或是與伴侶間可以找出一個舒適的平衡點，當生活與心靈的品質提升了，妳們在性生活上，也會非常速配喔。

 文／柯夢波丹　圖／金色克林姆塔羅

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 運勢, 塔羅, 感情
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